Le robaron en medio de los festejos de la 9 de Julio: se lo devolvió y le dio un abrazo

Sin embargo, una chica se apiadó de otra y, tras robarle el teléfono, decidió devolvérselo. “Me lo dieron para que te lo robo, pero te lo devuelvo”, dice la mujer que lo sustrajo feliz con su gesto.

La chica que lo recibe no puede creer y salta de felicidad porque tuvo la fortuna de encontrarse con una ladrona de buen corazón. El video fue colgado en las redes sociales y los comentarios tampoco podían creer el gesto de la mujer.

“No te lo voy a explicar, porque no vas a entender”, escribió un usuario haciéndose eco de la canción hit de este Mundial. “Somos los Simpson”, escribió otro ante la situación casi de ficción que vivieron.

Lionel Messi ya rompió el récord de likes y superó al huevo en Instagram

Tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, tras vencer por penales a Francia, Lio Messi consiguió salir campeón en las redes y rompió un nuevo récord.

Se trata de algo que no se propuso, pero que sin querer las fotos con la copa del mundo se convirtió en la más likeada de la historia de Instagram.

La Pulga publicó en su cuenta unas fotos de la noche más memorable de la historia de nuestro país con la copa del mundo en sus manos, besándola, y los fans la llenaron de likes. "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", comienza la publicación del capitán de la Selección en la que levanta la Copa en el estadio y que ya superó los 58 millones de "likes".

De esta manera, el delantero consiguió destronar a la foto del huevo, que desde 2019 era la más likeada con 55,5 millones de "me gusta" y era parte del récord Guinness. Ahora, este título también es de Messi.