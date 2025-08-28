Leonardo Sbaraglia brilla en Netflix con la película española que atrapó a todos y sorprendió a los fans.

Leonardo Sbaraglia da vida al juez Javier Markina, quien acompaña a Amaia en la investigación, pero también representa la otra cara de la justicia y el poder institucional.

El descubrimiento de un nuevo fallecimiento infantil bajo circunstancias inexplicables abre la puerta a un misterio mayor: rituales macabros y una trama que conecta lo personal con lo sobrenatural. Desde ese punto, el espectador se sumerge en un thriller psicológico que juega con lo real y lo mítico.

Una producción que cerró la trilogía de Baztán

Dirigida por Fernando González Molina y escrita por Luiso Berdejo, Ofrenda a la tormenta se convirtió en la pieza final de la trilogía de Baztán, adaptación de las novelas de Dolores Redondo.

La saga comenzó con El guardián invisible en 2017, continuó con Legado en los huesos en 2019 y alcanzó su cierre con esta tercera entrega en 2020. Cada película mantuvo el sello de un suspense envolvente, con un trasfondo de mitología vasca y una profunda carga emocional en la figura de la inspectora Salazar.

Con una duración de 2 horas y 19 minutos, la cinta llegó a Netflix en julio de 2020 y desde entonces se mantuvo como una recomendación recurrente para quienes buscan un thriller diferente dentro del catálogo de la plataforma.

El elenco de "Ofrenda a la tormenta" con Leo Sbaraglia

Marta Etura

Leonardo Sbaraglia

Carlos Librado "Nene"

Francesc Orella

Imanol Arias

Álvaro Cervantes

Itziar Aizpuru

Benn Northover

Marta Larralde

Alicia Sánchez

Dónde ver la película "Ofrenda a la tormenta"

A pesar de haberse estrenado en 2020, esta película de Netflix sigue recomendándose como una de las producciones más inquietantes del catálogo. El cierre de la trilogía no solo ofreció respuestas, sino también nuevas preguntas sobre la naturaleza del mal y el peso de la herencia familiar.

La figura de Amaia Salazar quedó instalada como uno de los personajes más memorables del cine español reciente, mientras que la trilogía de Baztán consolidó su lugar en la cultura audiovisual con un estilo que combina lo policial, lo psicológico y lo sobrenatural.

Por qué ver "Ofrenda a la tormenta" en Netflix

El atractivo de esta propuesta de Netflix no se limita a la investigación policial. La película construye una atmósfera cargada de simbolismos, en la que la naturaleza, el silencio del valle y las tradiciones locales refuerzan la sensación de peligro.

Entre las múltiples series y películas disponibles, Ofrenda a la tormenta destaca por ofrecer un tipo de narrativa diferente. No se trata de un drama convencional ni de un simple misterio policial, sino de una combinación que explora la fragilidad humana frente a lo desconocido.

