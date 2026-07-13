La cábala de Mirtha Legrand para darle suerte a la Selección en el Mundial

La conductora también se refirió al sufrimiento colectivo que generó ese partido, en el que Argentina logró una remontada épica tras ir perdiendo por dos goles a pocos minutos del final. En ese contexto, contó que apenas terminado el encuentro recibió un llamado inesperado de Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi.

Mirtha relató que ambas terminaron llorando de la emoción, aunque por motivos distintos: ella por el desenlace del partido y Celia como madre, profundamente conmovida. Según contó, la conversación fue breve porque las dos querían seguir viendo la repercusión del triunfo, pero definió ese momento como algo que no olvidará mientras viva.