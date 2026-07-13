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La cábala de Mirtha Legrand para darle suerte a la Selección en el Mundial

Mirtha Legrand tiene una tradición que cumple con especial cuidado para alentar al equipo de Scaloni en el último tramo del Mundial 2026.

13 jul 2026, 18:06
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La cábala de Mirtha Legrand para darle suerte a la Selección en el Mundial

Tras la victoria de la Selección Argentina, Mirtha Legrand volvió a reunir a su círculo más cercano para disfrutar del clásico té de los domingos en su hogar. El encuentro, que ya es una tradición para la diva, estuvo marcado por el clima de festejo y quedó registrado en las redes sociales de varios de los invitados.

Como sucede cada domingo, la mesa de "Chiquita" estuvo repleta de exquisiteces, aunque esta vez hubo un detalle que se robó todas las miradas: una espectacular torta con forma de pelota de fútbol, decorada con los colores celeste y blanco en homenaje a la Selección Argentina. El postre se convirtió en el gran protagonista del encuentro y reflejó la alegría por el nuevo triunfo del equipo nacional.

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Las imágenes fueron compartidas en las cuentas de Instagram de Dany Mañas y Teté Coustarot, donde se pudo ver la elegante mesa preparada especialmente para la ocasión y el ambiente de celebración que se vivió después del triunfo de la Albiceleste. En una de las fotografías se puede ver a Dany Mañas, María Teresa Villarroel, Alejandro Veroutis, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina, quienes acompañaron a Mirtha en una tarde de celebración, buena gastronomía y charlas, fiel al estilo de sus tradicionales encuentros.

¿Qué dijo Mirtha Legrand de los memes tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026?

Mirtha Legrand recibió en su mesa del sábado 11 de julio a Marta González, Gabriela Sari, Juan Gil Navarro y al cardiólogo Mario Fitz Maurice, y aprovechó la charla para hablar de los memes que la tuvieron como protagonista tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto por 3 a 2 en octavos de final. "Chiquita" se mostró sorprendida por la creatividad de los usuarios en redes y hasta recordó, entre risas, que la compararon con Cleopatra.

La conductora también se refirió al sufrimiento colectivo que generó ese partido, en el que Argentina logró una remontada épica tras ir perdiendo por dos goles a pocos minutos del final. En ese contexto, contó que apenas terminado el encuentro recibió un llamado inesperado de Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi.

Mirtha relató que ambas terminaron llorando de la emoción, aunque por motivos distintos: ella por el desenlace del partido y Celia como madre, profundamente conmovida. Según contó, la conversación fue breve porque las dos querían seguir viendo la repercusión del triunfo, pero definió ese momento como algo que no olvidará mientras viva.

     

 

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