Murió Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex emir de Qatar que impulsó el Mundial 2022

Las banderas nacionales de Qatar ondean a media asta sobre un edificio gubernamental en Doha tras la muerte del exemir jeque Hamad bin Khalifa Al Thani. (Foto: Reuters)

Homenajes y despedida

Los homenajes se realizaron en la mezquita Imam Mohamed bin Abdul Wahhab, la principal del país. Allí se llevó a cabo una oración multitudinaria antes del traslado de los restos al cementerio de Lusail. A partir del lunes, el Palacio de Lusail recibirá a jefes de Estado, miembros de casas reales y representantes internacionales que expresarán sus condolencias a la familia gobernante.

Miles de personas participaron en Doha de las ceremonias de despedida encabezadas por el actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani. (Foto: Reuters)

Su figura

La figura de Hamad marcó un antes y un después en la historia moderna de Qatar. En 1995 asumió el poder tras desplazar a su padre, Khalifa bin Hamad Al Thani, en una maniobra que se produjo mientras el entonces emir realizaba una gira oficial por Europa. Permaneció al frente del país durante 18 años y en 2013 cedió el mando a su hijo Tamim, en una transición poco habitual dentro de las monarquías de la región.

En 1995 asumió el poder tras desplazar a su padre, Khalifa bin Hamad Al Thani. (Foto: Reuters)

Durante su gestión, Qatar multiplicó su presencia internacional gracias a los recursos generados por la explotación de petróleo y gas. El país desarrolló una estrategia de expansión económica y diplomática que lo llevó a ganar influencia mucho más allá de Medio Oriente.

Entre las iniciativas que definieron ese período sobresalió la creación de Al Jazeera, la cadena de noticias que modificó el mapa informativo de la región. También impulsó inversiones millonarias en el exterior que contribuyeron a posicionar la marca Qatar en mercados estratégicos.