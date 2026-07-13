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Mundial Qatar 2022
EL LÍDER QUE LLEVÓ LA COPA A QATAR

Murió Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex emir de Qatar que impulsó el Mundial 2022

El ex emir falleció a los 74 años y fue despedido con honores en Doha. Gobernó durante 18 años, impulsó la expansión internacional de Qatar y fue una figura clave en la organización de la Copa del Mundo de 2022.

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Hamad fue uno de los principales impulsores de la candidatura que permitió a Qatar convertirse en sede del Mundial de 2022

Hamad fue uno de los principales impulsores de la candidatura que permitió a Qatar convertirse en sede del Mundial de 2022, el primero organizado por un país árabe. (Foto: archivo).

Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex gobernante que impulsó la candidatura de Qatar para organizar el Mundial de 2022 y lideró la transformación del emirato en una de las naciones más influyentes del Golfo Pérsico, murió a los 74 años. Las autoridades del país confirmaron su fallecimiento y decretaron cuatro días de luto nacional, mientras miles de personas participaron en Doha de las ceremonias de despedida encabezadas por el actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani.

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Su proyecto más ambicioso estuvo ligado al deporte. Hamad fue uno de los principales impulsores de la candidatura que permitió a Qatar convertirse en sede del Mundial de 2022, el primero organizado por un país árabe. La competencia terminó con la consagración de la Selección argentina y dejó una de las imágenes más recordadas de la historia reciente del fútbol, cuando Lionel Messi recibió el tradicional bisht antes de levantar la Copa del Mundo.

Hamad bin Khalifa Al Thani quedó asociado al proceso que convirtió a un pequeño Estado del Golfo en un actor con peso político, económico y deportivo en la escena global. (Foto: Reuters)

Hamad bin Khalifa Al Thani quedó asociado al proceso que convirtió a un pequeño Estado del Golfo en un actor con peso político, económico y deportivo en la escena global. (Foto: Reuters)

Desarrollo y controversias

La expansión internacional de Qatar durante aquellos años también estuvo acompañada por cuestionamientos. La elección del emirato como anfitrión del Mundial derivó en investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción dentro de la FIFA, mientras distintos organismos denunciaron restricciones a los derechos humanos y condiciones laborales deficientes para trabajadores migrantes.

Más allá de esas controversias, Hamad bin Khalifa Al Thani quedó asociado al proceso que convirtió a un pequeño Estado del Golfo en un actor con peso político, económico y deportivo en la escena global.

Las banderas nacionales de Qatar ondean a media asta sobre un edificio gubernamental en Doha tras la muerte del exemir jeque Hamad bin Khalifa Al Thani. (Foto: Reuters)

Las banderas nacionales de Qatar ondean a media asta sobre un edificio gubernamental en Doha tras la muerte del exemir jeque Hamad bin Khalifa Al Thani. (Foto: Reuters)

Homenajes y despedida

Los homenajes se realizaron en la mezquita Imam Mohamed bin Abdul Wahhab, la principal del país. Allí se llevó a cabo una oración multitudinaria antes del traslado de los restos al cementerio de Lusail. A partir del lunes, el Palacio de Lusail recibirá a jefes de Estado, miembros de casas reales y representantes internacionales que expresarán sus condolencias a la familia gobernante.

Miles de personas participaron en Doha de las ceremonias de despedida encabezadas por el actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani. (Foto: Reuters)

Miles de personas participaron en Doha de las ceremonias de despedida encabezadas por el actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani. (Foto: Reuters)

Su figura

La figura de Hamad marcó un antes y un después en la historia moderna de Qatar. En 1995 asumió el poder tras desplazar a su padre, Khalifa bin Hamad Al Thani, en una maniobra que se produjo mientras el entonces emir realizaba una gira oficial por Europa. Permaneció al frente del país durante 18 años y en 2013 cedió el mando a su hijo Tamim, en una transición poco habitual dentro de las monarquías de la región.

En 1995 asumió el poder tras desplazar a su padre, Khalifa bin Hamad Al Thani. (Foto: Reuters)

En 1995 asumió el poder tras desplazar a su padre, Khalifa bin Hamad Al Thani. (Foto: Reuters)

Durante su gestión, Qatar multiplicó su presencia internacional gracias a los recursos generados por la explotación de petróleo y gas. El país desarrolló una estrategia de expansión económica y diplomática que lo llevó a ganar influencia mucho más allá de Medio Oriente.

Entre las iniciativas que definieron ese período sobresalió la creación de Al Jazeera, la cadena de noticias que modificó el mapa informativo de la región. También impulsó inversiones millonarias en el exterior que contribuyeron a posicionar la marca Qatar en mercados estratégicos.

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