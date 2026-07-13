El aberrante antecedente del adolescente acusado de secuestrar a una nena de siete años

El caso ocurrió en el barrio Aeroclub de Campo Grande. La investigación avanzó luego de que el padre de la víctima realizara la denuncia y se viralizaran las imágenes de una cámara de seguridad que permitieron identificar al sospechoso. A partir de ese registro, la Policía desplegó un operativo que culminó con la detención del adolescente, quien quedó a disposición de la Justicia.

De manera preventiva, el Juzgado Correccional y de Menores de Oberá caratuló la causa como "abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por el uso de arma", mientras continúa reuniendo pruebas para determinar con precisión cómo ocurrió el ataque y cuál fue la secuencia de los hechos.

Cómo ocurrió el ataque

El episodio ocurrió minutos después de las 8 de la mañana del viernes, cuando la nena salió de su casa para comprar en un comercio del barrio. Según explicó un vocero de la investigación, el adolescente, que sería vecino de la zona, la interceptó en el camino y habría intentado abusar de ella.

Las cámaras de seguridad registraron parte del recorrido. En las imágenes se observa que la menor caminaba sola por una calle prácticamente desierta cuando el joven la alcanzó, la saludó y comenzó a caminar junto a ella.

Ambos salieron del campo de visión de la cámara y, segundos más tarde, el adolescente volvió a aparecer llevando a la niña en brazos. Luego ingresó con ella a un terreno con malezas, donde comenzó un forcejeo.

Pese a que el agresor intentaba taparle la boca, la menor logró gritar y pedir ayuda. Ese pedido de auxilio fue determinante para impedir que el ataque se concretara. La madre de la víctima contó que esa mañana la niña había salido rumbo al kiosco de su abuela, ubicado a una cuadra de la vivienda, porque quería comprar galletitas para el desayuno.

"Nunca sale sola, pero los hermanos no quisieron ir y no me avisó. En un momento escuché como un grito ahogado, y pensé en ella", relató a medios locales.

Al escuchar los gritos, el padre salió inmediatamente a buscar a su hija. Apenas recorrió unos metros volvió a oír el pedido de auxilio y corrió hacia el terreno donde estaba el agresor. Al advertir su presencia, el adolescente soltó a la menor y escapó corriendo. Horas después fue identificado gracias a las cámaras de seguridad y detenido por la Policía.