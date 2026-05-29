No es un fin de semana cualquiera: la energía de cada signo para los últimos días de mayo

Aries: El aire de la temporada funciona como un combustible directo para tu fuego interno, acelerando tus ganas de interactuar, debatir y salir de la rutina de forma drástica. Este fin de semana es ideal para hacer escapadas exprés, pasear por lugares nuevos o tener esas conversaciones pendientes que venías postergando por falta de tiempo en la semana. El único error que debés evitar el sábado es sobrecargar tu agenda con compromisos sociales por puro impulso reactivo; elegí calidad antes que cantidad si no querés arrancar la próxima semana con la batería en cero.

Leo: Tu magnetismo natural se traslada por completo a tu zona de amistades y redes grupales durante estas próximas 48 horas de transición. Vas a ser el centro de atención de las reuniones y es muy probable que recibas invitaciones de círculos de personas que no frecuentás habitualmente, lo que encenderá tu curiosidad intelectual. Aprovechá este domingo para conectar desde la horizontalidad y escuchar las ideas ajenas; te sorprenderá descubrir cómo un comentario al pasar de un conocido puede transformarse en una gran fuente de inspiración para tus proyectos.

Sagitario: El Sol está transitando por tu signo opuesto, poniendo un foco sumamente nítido y a veces incómodo en tu zona de parejas, alianzas y sociedades importantes. Este fin de semana te va a exigir una enorme dosis de flexibilidad para amoldarte a los deseos o cambios de humor de la otra persona, algo que a tu sombra aventurera a veces le cuesta aceptar de buena gana. No huyas hacia tus planes individuales apenas el ambiente se ponga charlatán o inestable; quedate a sostener el diálogo porque de ese intercambio nacerá un acuerdo muy valioso.

Tauro: Con el Sol despidiéndose recientemente de tu terreno, este fin de semana te pide que dejes de lado la necesidad de previsibilidad absoluta y te permitas disfrutar un poco del desorden creativo del entorno. La energía de la quincena se desplaza hacia tu zona de recursos, volviéndote propenso a realizar gastos emocionales o caprichos materiales en tus salidas para calmar la ansiedad mental del cierre de mes. Disfrutá de los placeres mundanos pero ponete un límite claro el sábado a la noche para cuidar tus finanzas.

Virgo: Tu regente, Mercurio, está imbuido en la velocidad y el cambio constante de Géminis, lo que significa que tu cabeza va a estar procesando mil pensamientos por segundo incluso mientras intentás descansar en el sillón. El gran desafío de este sábado y domingo es apagar el chip de las responsabilidades laborales y obligarte a cambiar de aire de forma drástica mediante actividades que te saquen de las pantallas. Salí a caminar por la naturaleza o mirá una película que te desafíe intelectualmente; necesitás oxigenar las neuronas para evitar el insomnio.