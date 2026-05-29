No es un fin de semana cualquiera: la energía de cada signo para los últimos días de mayo

Termina la semana laboral y la sensación colectiva es de una electricidad difícil de calmar. El Sol ya se asentó en el movedizo signo de Géminis, acelerando los canales de comunicación, multiplicando las pestañas abiertas en la mente y disparando las ganas de interactuar en las pantallas de todo el mundo. Sin embargo, este cierre de mayo de 2026 trae consigo una trampa energética muy sutil: un tironeo entre la hiperactividad mental del aire y la necesidad de bajar a tierra que imponen otros planetas en el mapa celeste. Las próximas 48 horas se perfilan como un periodo sumamente cambiante, donde los compromisos rígidos van a tambalear ante la llegada de propuestas de último momento y reencuentros inesperados. Para no terminar el domingo con los cables quemados y la billetera temblando, es vital entender cómo va a operar este sacudón sobre tu identidad zodiacal.