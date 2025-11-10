Johnny Depp, en la Argentina: las primeras fotos de su llegada
Johnny Depp llegó este lunes al país en un avión desde Los Ángeles para presentar su película "Modigliani, tres días en Montparnasse".
10 nov 2025, 18:45
Johnny Depp llegó este lunes a la Argentina. El actor y director viajó el domingo por la noche, alrededor de las 21:30, en un vuelo directo desde Los Ángeles, sin escalas. Apenas descendió del avión, lo fueron a buscar dos camionetas, una de ellas fue comprada especialmente por Jorge "Corcho" Rodríguez para la ocasión.
Johnny Depp llegó este lunes al país para presentar su más reciente película como director, "Modigliani, tres días en Montparnasse", en el marco de una agenda institucional y cultural que acompañará el estreno. La visita del actor no solo estará marcada por el cine, sino también por una serie de actividades que lo vinculan con la vida cultural y artística local.
En La Plata, Depp será recibido el miércoles por el intendente Julio Alak en un encuentro protocolar, donde será distinguido como visitante ilustre en un acto oficial. Luego, recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, un sitio emblemático por su valor patrimonial, en una actividad que busca poner en valor la riqueza cultural de la ciudad y estrechar vínculos entre la gestión municipal y figuras internacionales del arte.