La impactante frase de la declaración judicial de la China Suárez por Mauro Icardi

Ángel de Brito compartió una declaración clave de la China Suárez en favor de Mauro Icardi en el conflicto legal que mantiene el futbolista con su ex Wanda Nara por sus hijas.
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Ángel de Brito repasó en LAM parte de la declaración de la China Suárez en la Justicia sobre Mauro Icardi en el marco de la disputa legal del futbolista con Wanda Nara.
Ángel de Brito compartió una declaración clave de la China Suárez en favor de Mauro Icardi en el conflicto legal que mantiene el futbolista con su ex Wanda Nara por sus hijas.
Aprovechando la presencia de la abogada Ana Rosenfeld en el móvil, el condutor de LAM (América Tv) leyó un fragmento del testimonio clave de la actriz ante la Justicia donde remarcó la buena relación de su pareja con sus hijos, remarcando que "sus hijos lo consideran como un padre", al refererirse a los menores fruto de la relación de Suárez con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.
“Tengo la declaración de Eugenia Suárez en la Justicia y manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro, y que además tiene un hijo de cinco años”, comenzó el conductor.
Y agregó: “Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”.
En esa sentido, la actriz afirmó: “La señora Eugenia manifestó que la relación de Mauro con sus hijas es muy buena, que pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables. Señaló que juegan juntos, que sus propias hijas tienen edades similares, por lo que se divierten mucho juntas, juegan, se maquillan y bailan”.
El conductor explicó con el documento en mano que la actriz incluso mostró pruebas en imágenes y videos del buen vínculo de Mauro Icardi con sus hijos: “Durante la entrevista, la señora Eugenia mostró desde su teléfono móvil videos y fotografías en los que estaban jugando juntos. Indicó que también existen videos en los que se los ve nadando en el mar y jugando con una pelota”.
En otro tramo de la declaración, la actriz sostuvo: “La señora Suárez manifestó que mantiene una buena relación con Mauro, que Mauro es un buen padre y un buen progenitor, que actualmente tienen un entorno familiar saludable, y que tienen planes positivos para el futuro, indicando que han hecho buenos planes para todos los niños”.
"Añadió que durante el proceso de divorcio que están atravesando Mauro y los niños, ella intentó apoyarlos procurando que los niños no se vieran negativamente afectados y durante el tiempo que pasaron juntos no hace distinciones entre ellos y sus propios hijos", cerró la lectura Ángel de Brito.
Ante lo expuesto al aire por Ángel de Brito de la declaración de la China Suárez en favor de Mauro Icardi, Ana Rosenfeld explicó: "Uno de los razonamientos es que ella obviamente no va a hablar mal de Mauro ni del entorno familiar que están creciendo los chicos de ella. En definitiva, está diciendo que lo consideran como un padre y para mí eso es absolutamente negativo, me parece que eso no corresponde".
Y dejó en claro cuál es la postura de Wanda Nara: "La restitución internacional sigue su trámite y las nenas cuando sean escuchadas van a dar su opinión, ellas adoran a su papá, no hay discusión. Y jamás va a haber un impedimento en que las nenas compartan todo el tiempo con el papá pero en la Argentina, no en Turquía", cerró la letrada.