La impactante frase de la declaración judicial de la China Suárez por Mauro Icardi

En esa sentido, la actriz afirmó: “La señora Eugenia manifestó que la relación de Mauro con sus hijas es muy buena, que pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables. Señaló que juegan juntos, que sus propias hijas tienen edades similares, por lo que se divierten mucho juntas, juegan, se maquillan y bailan”.

El conductor explicó con el documento en mano que la actriz incluso mostró pruebas en imágenes y videos del buen vínculo de Mauro Icardi con sus hijos: “Durante la entrevista, la señora Eugenia mostró desde su teléfono móvil videos y fotografías en los que estaban jugando juntos. Indicó que también existen videos en los que se los ve nadando en el mar y jugando con una pelota”.

En otro tramo de la declaración, la actriz sostuvo: “La señora Suárez manifestó que mantiene una buena relación con Mauro, que Mauro es un buen padre y un buen progenitor, que actualmente tienen un entorno familiar saludable, y que tienen planes positivos para el futuro, indicando que han hecho buenos planes para todos los niños”.

"Añadió que durante el proceso de divorcio que están atravesando Mauro y los niños, ella intentó apoyarlos procurando que los niños no se vieran negativamente afectados y durante el tiempo que pasaron juntos no hace distinciones entre ellos y sus propios hijos", cerró la lectura Ángel de Brito.

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Qué dijo Ana Rosenfeld tras escuchar la declaración de la China Suárez en favor de Mauro Icardi

Ante lo expuesto al aire por Ángel de Brito de la declaración de la China Suárez en favor de Mauro Icardi, Ana Rosenfeld explicó: "Uno de los razonamientos es que ella obviamente no va a hablar mal de Mauro ni del entorno familiar que están creciendo los chicos de ella. En definitiva, está diciendo que lo consideran como un padre y para mí eso es absolutamente negativo, me parece que eso no corresponde".

Y dejó en claro cuál es la postura de Wanda Nara: "La restitución internacional sigue su trámite y las nenas cuando sean escuchadas van a dar su opinión, ellas adoran a su papá, no hay discusión. Y jamás va a haber un impedimento en que las nenas compartan todo el tiempo con el papá pero en la Argentina, no en Turquía", cerró la letrada.