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¿AUH ANSES cobra aguinaldo en junio 2026? La respuesta que muchos esperaban

Mientras el sistema previsional suma el SAC en junio, las asignaciones sociales continúan bajo otro esquema de pagos. Lo que hay que saber sobre el pago del primer medio aginaldo de 2026.

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¿AUH cobra aguinaldo en junio 2026? La respuesta que muchos esperaban de ANSES

¿AUH cobra aguinaldo en junio 2026? La respuesta que muchos esperaban de ANSES

Con la llegada de junio de 2026, millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienzan a preguntarse si cobrarán el aguinaldo junto con sus haberes mensuales. El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, representa un ingreso extra muy esperado por jubilados y pensionados.

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Este año, además, el pago llega acompañado por un nuevo aumento del 2,58% en jubilaciones y pensiones, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos difundiera el índice de inflación de abril. Sin embargo, no todas las prestaciones sociales reciben este beneficio adicional y una de las principales dudas gira en torno a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿La AUH cobra aguinaldo?

La respuesta es no. Los titulares de la AUH no cobran aguinaldo en junio ni tampoco en diciembre.

Esto ocurre porque la Asignación Universal por Hijo no forma parte del sistema previsional que contempla el pago del Sueldo Anual Complementario. El aguinaldo está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados del sistema administrado por ANSES.

Lo mismo sucede con otras prestaciones sociales y asignaciones familiares, como:

  • Asignaciones Familiares SUAF
  • Asignación por Embarazo
  • Becas Progresar
  • Potenciar Trabajo y programas sociales similares

En todos estos casos, los beneficiarios cobran únicamente el monto mensual correspondiente, sin el adicional del medio aguinaldo.

aguinaldo2026

Quiénes sí cobran aguinaldo de ANSES

El pago del SAC en junio de 2026 alcanzará a:

  • Jubilados del SIPA
  • Pensionados
  • Titulares de pensiones no contributivas
  • Beneficiarios de la PUAM

El monto se calcula tomando el 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Como junio llega con aumento, en la mayoría de los casos será el mes utilizado para determinar el valor del aguinaldo.

Cuánto cobrarán los jubilados en junio

Con el incremento del 2,58%, la jubilación mínima pasará de $393.174,10 a $403.317,99.

A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que continúa otorgando el Gobierno nacional para reforzar los ingresos más bajos. Además, en junio se paga el medio aguinaldo, que rondará los $201.659.

De esta manera, un jubilado que cobra la mínima recibirá aproximadamente:

  • Haber mensual: $403.317,99
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Medio aguinaldo: $201.659

Total estimado: $674.976,99

Por su parte, quienes perciben la jubilación máxima cobrarán cerca de $2.713.948,17, mientras que el aguinaldo será de aproximadamente $1.356.974,08.

En estos casos no corresponde el bono de $70.000, ya que el refuerzo se destina únicamente a haberes bajos y medios.

Cómo funciona el bono de $70.000

El bono previsional continuará pagándose en junio de manera escalonada.

  • Los jubilados que cobran la mínima reciben los $70.000 completos.
  • Quienes perciben haberes superiores reciben un monto proporcional.
  • El bono deja de cobrarse cuando el ingreso supera aproximadamente los $473.317,99.

El objetivo de este refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente al avance de la inflación.

Pensiones no Contributivas: cuánto cobran en junio

Las Pensiones no Contributivas por invalidez y vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, subirán a $282.322,59.

Con el bono extraordinario y el aguinaldo, el ingreso total ascenderá a aproximadamente $493.483,89.

En detalle:

  • Haber mensual: $282.322,59
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Medio aguinaldo: $141.161,30

Total estimado: $493.483,89

En tanto, las madres de siete hijos que cobran una Pensión no Contributiva continuarán percibiendo un haber equivalente a la jubilación mínima, por lo que el total con bono y aguinaldo llegará también a unos $674.976,99.

Cuánto cobrará la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor aumentará a $322.654,39 en junio.

Al sumar el bono de $70.000 y el medio aguinaldo, el ingreso total alcanzará aproximadamente los $553.981,59.

La PUAM está dirigida a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria y actualmente se convirtió en una de las alternativas más utilizadas tras el fin de la moratoria previsional.

Qué beneficios sí pueden cobrar los titulares de AUH

Aunque la AUH no cobra aguinaldo, los beneficiarios sí pueden acceder a otros complementos compatibles que incrementan el ingreso mensual.

Entre ellos se encuentran:

  • Tarjeta Alimentar
  • Complemento Leche del Plan de los 1000 Días
  • Retención del 20% acumulado mediante la presentación de la Libreta AUH
  • Ayuda Escolar Anual
  • Bonos o refuerzos extraordinarios que pueda anunciar el Gobierno

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