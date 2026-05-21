¿AUH ANSES cobra aguinaldo en junio 2026? La respuesta que muchos esperaban

Lo mismo sucede con otras prestaciones sociales y asignaciones familiares, como:
- Asignaciones Familiares SUAF
- Asignación por Embarazo
- Becas Progresar
- Potenciar Trabajo y programas sociales similares
En todos estos casos, los beneficiarios cobran únicamente el monto mensual correspondiente, sin el adicional del medio aguinaldo.
Quiénes sí cobran aguinaldo de ANSES
El pago del SAC en junio de 2026 alcanzará a:
- Jubilados del SIPA
- Pensionados
- Titulares de pensiones no contributivas
- Beneficiarios de la PUAM
El monto se calcula tomando el 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Como junio llega con aumento, en la mayoría de los casos será el mes utilizado para determinar el valor del aguinaldo.
Cuánto cobrarán los jubilados en junio
Con el incremento del 2,58%, la jubilación mínima pasará de $393.174,10 a $403.317,99.
A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que continúa otorgando el Gobierno nacional para reforzar los ingresos más bajos. Además, en junio se paga el medio aguinaldo, que rondará los $201.659.
De esta manera, un jubilado que cobra la mínima recibirá aproximadamente:
- Haber mensual: $403.317,99
- Bono extraordinario: $70.000
- Medio aguinaldo: $201.659
Total estimado: $674.976,99
Por su parte, quienes perciben la jubilación máxima cobrarán cerca de $2.713.948,17, mientras que el aguinaldo será de aproximadamente $1.356.974,08.
En estos casos no corresponde el bono de $70.000, ya que el refuerzo se destina únicamente a haberes bajos y medios.
Cómo funciona el bono de $70.000
El bono previsional continuará pagándose en junio de manera escalonada.
- Los jubilados que cobran la mínima reciben los $70.000 completos.
- Quienes perciben haberes superiores reciben un monto proporcional.
- El bono deja de cobrarse cuando el ingreso supera aproximadamente los $473.317,99.
El objetivo de este refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente al avance de la inflación.
Pensiones no Contributivas: cuánto cobran en junio
Las Pensiones no Contributivas por invalidez y vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, subirán a $282.322,59.
Con el bono extraordinario y el aguinaldo, el ingreso total ascenderá a aproximadamente $493.483,89.
En detalle:
- Haber mensual: $282.322,59
- Bono extraordinario: $70.000
- Medio aguinaldo: $141.161,30
Total estimado: $493.483,89
En tanto, las madres de siete hijos que cobran una Pensión no Contributiva continuarán percibiendo un haber equivalente a la jubilación mínima, por lo que el total con bono y aguinaldo llegará también a unos $674.976,99.
Cuánto cobrará la PUAM
La Pensión Universal para el Adulto Mayor aumentará a $322.654,39 en junio.
Al sumar el bono de $70.000 y el medio aguinaldo, el ingreso total alcanzará aproximadamente los $553.981,59.
La PUAM está dirigida a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria y actualmente se convirtió en una de las alternativas más utilizadas tras el fin de la moratoria previsional.
Qué beneficios sí pueden cobrar los titulares de AUH
Aunque la AUH no cobra aguinaldo, los beneficiarios sí pueden acceder a otros complementos compatibles que incrementan el ingreso mensual.
Entre ellos se encuentran:
- Tarjeta Alimentar
- Complemento Leche del Plan de los 1000 Días
- Retención del 20% acumulado mediante la presentación de la Libreta AUH
- Ayuda Escolar Anual
- Bonos o refuerzos extraordinarios que pueda anunciar el Gobierno