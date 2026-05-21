¿AUH ANSES cobra aguinaldo en junio 2026? La respuesta que muchos esperaban

Lo mismo sucede con otras prestaciones sociales y asignaciones familiares, como:

Asignaciones Familiares SUAF

Asignación por Embarazo

Becas Progresar

Potenciar Trabajo y programas sociales similares

En todos estos casos, los beneficiarios cobran únicamente el monto mensual correspondiente, sin el adicional del medio aguinaldo.

aguinaldo2026

Quiénes sí cobran aguinaldo de ANSES

El pago del SAC en junio de 2026 alcanzará a:

Jubilados del SIPA

Pensionados

Titulares de pensiones no contributivas

Beneficiarios de la PUAM

El monto se calcula tomando el 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Como junio llega con aumento, en la mayoría de los casos será el mes utilizado para determinar el valor del aguinaldo.

Cuánto cobrarán los jubilados en junio

Con el incremento del 2,58%, la jubilación mínima pasará de $393.174,10 a $403.317,99.

A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que continúa otorgando el Gobierno nacional para reforzar los ingresos más bajos. Además, en junio se paga el medio aguinaldo, que rondará los $201.659.

De esta manera, un jubilado que cobra la mínima recibirá aproximadamente:

Haber mensual: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $201.659

Total estimado: $674.976,99

Por su parte, quienes perciben la jubilación máxima cobrarán cerca de $2.713.948,17, mientras que el aguinaldo será de aproximadamente $1.356.974,08.

En estos casos no corresponde el bono de $70.000, ya que el refuerzo se destina únicamente a haberes bajos y medios.

Cómo funciona el bono de $70.000

El bono previsional continuará pagándose en junio de manera escalonada.

Los jubilados que cobran la mínima reciben los $70.000 completos.

Quienes perciben haberes superiores reciben un monto proporcional.

El bono deja de cobrarse cuando el ingreso supera aproximadamente los $473.317,99.

El objetivo de este refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente al avance de la inflación.

Pensiones no Contributivas: cuánto cobran en junio

Las Pensiones no Contributivas por invalidez y vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, subirán a $282.322,59.

Con el bono extraordinario y el aguinaldo, el ingreso total ascenderá a aproximadamente $493.483,89.

En detalle:

Haber mensual: $282.322,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: $141.161,30

Total estimado: $493.483,89

En tanto, las madres de siete hijos que cobran una Pensión no Contributiva continuarán percibiendo un haber equivalente a la jubilación mínima, por lo que el total con bono y aguinaldo llegará también a unos $674.976,99.

Cuánto cobrará la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor aumentará a $322.654,39 en junio.

Al sumar el bono de $70.000 y el medio aguinaldo, el ingreso total alcanzará aproximadamente los $553.981,59.

La PUAM está dirigida a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria y actualmente se convirtió en una de las alternativas más utilizadas tras el fin de la moratoria previsional.

Qué beneficios sí pueden cobrar los titulares de AUH

Aunque la AUH no cobra aguinaldo, los beneficiarios sí pueden acceder a otros complementos compatibles que incrementan el ingreso mensual.

Entre ellos se encuentran: