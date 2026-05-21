La fuerte frase de Moria Casán que hizo llorar a Georgina Barbarossa en medio de la reconciliación: "Nunca dejé de..."

“Ego y orgullo acá dejado de lado totalmente porque te vi a vos que hacía mucho no nos veíamos y estábamos distanciadas, lo que sentí fue abrazarte y decirte lo que te dije. Pero absolutamente genuino, sin posturas, y a la vista en una fiesta, sin buscar ningún tipo de repercusión", le remarcó Moria Casán sobre el gesto que tuvo en ese momento con ella.

“Me salió realmente abrazarte porque cuando te vi y te abracé me di cuenta de que nunca te dejé de querer”, agregó a corazón abierto la diva, frase que quebró por completo al instante a Georgina Barbarossa.

"A mi también, me conmovió. Nosotras nos reíamos mucho y fuimos muy felices", le respondió ella movilizada y recordando los lindos momentos del pasado que vivieron.

"Lo que nosotros nos reímos, gorda, no existe. La amistad está atravesada por el humor, era muy divertido y teníamos todos los problemas del planeta", recordó Moria.

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Qué hizo Moria Casán al ver que Georgina Barbarossa empezó a seguirla en redes

La conductora Moria Casán habló al aire después del sentido posteo que le dedicó Georgina Barbarossa tras reconciliarse en los Premios Martín Fierro luego de varios años enfrentadas.

Desde su programa La mañana con Moria (El Trece), sus compañeros alertaron a la conductora sobre el posteo de Barbarossa y le preguntaron si ella la seguía desde su cuenta.

Al darse cuenta que no la seguía, Nazarena Di Serio y Gustavo Méndez le pidieron que la siga en vivo y con el teléfono celular en la mano celebraron el nuevo paso en la reconciliación.

“Ella me empezó a seguir, gracias, Georgi. Anoche casi ni usé el teléfono", expresó la One, quien agarró su celular en vivo y comenzó seguirla frente a cámara. Y al ver la imagen que eligió Barbarossa para el posteo, La One bromeó: "Esa foto por favor, saca esto, soy una mounstrua, por favor director".

"Recibo este posteo como una amorosidad. Mandó la palabra amistad, nos hicimos amigas, eso es amor", cerró Moria Casán sellando la públcamente reconciliación definitiva con Georgina Barbarossa.