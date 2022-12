Lo abandonaron en una caja cuando era un bebé y conoció a su familia... 90 años después

Durante el proceso de solicitud, todos los solicitantes debían proporcionar sus certificados de nacimiento y, en ese momento, Jim se dio cuenta de que nunca había visto el suyo. Después de obtener una copia, vio que debajo de los padres decía "desconocido".

Cuando era recién nacido, a Scott le dieron el nombre de James Edward Broad, en honor a los dos policías de Pittsburgh que lo llevaron al hospital después de ser encontrado en una caja, y su apellido proviene de la calle en la que lo encontraron: Broad Street.

bebe abandonado 1.webp

Cuando Jim tenía dos años, fue adoptado por Walter Scott, quien lo crió como su padre. Era un viudo que crió a su único hijo en un ambiente amoroso. Hablando de su educación, Jim no tenía más que cosas buenas que decir:

"Me encantó. Me cuidaron muy, muy bien, nunca me maltrataron, nunca me descuidaron, siempre me cuidaron. Fue genial".

Fue solo cuando los hijos de Jim crecieron que le reveló a su familia que era adoptado. Para sus cuatro hijos, fue un shock.

Su hija mayor, Maryland Haig, recurrió al sitio ancestry.com y a las pruebas de ADN para ayudar a su padre a encontrar a sus parientes consanguíneos. Él había revelado que era su "deseo de Navidad" conocerlos, y todo comenzó a encajar rápidamente.

En 2016, Maryland encontró a un peluquero llamado Bob Laubham que resultó tener el mismo padre que Jim. En el 2021 descubrieron a dos primos.

Para 2022, Maryland encontró a un maestro de escuela jubilado llamado Felix Zabroski que tenía la misma madre que Jim. Decidió comunicarse e intercambiaron cartas y publicaciones de Facebook de un lado a otro hasta que se convirtieron en llamadas y finalmente se intercambiaron fotos de bebés.

Para Maryland, fue grandioso que su padre finalmente conociera a sus hermanos, ya que siempre había enfatizado la importancia de la familia. Ahora, finalmente sabe la conexión que tiene con extraños que ni siquiera sabía que existían.

bebe abandonado 2.webp

Cuando Bob confirmó que Jim era efectivamente su hermano, hablaron por teléfono y se rieron entre lágrimas. Compartían una conexión tan cálida entre ellos y algunas similitudes distintas, como la forma de sus narices y su sentido del humor.

Mientras tanto, su medio hermano Félix también se aseguró de comunicarse para que pudieran conocerse. Hizo una fiesta en casa e invitó a 39 de sus parientes a conocer a Jim y su familia.

Los hijos de Jim no pudieron evitar recordar una reunión tan maravillosa, donde recibieron abrazos genuinos de sus familiares. "No querías dejarlo ir", dijo sobre los abrazos que recibieron. "Fue como, '¿Dónde has estado toda nuestra vida?' Simplemente ha sido una relación maravillosa".

Durante su reunión, Félix descubrió muchas cosas en común que compartía con Jim. Al final, incluso bromeó: "¡Me debes 86 regalos de Navidad!".

A pesar de todo, Jim está agradecido de haber podido conocer a sus hermanos en esta vida. Sin embargo, no desacredita a su maravilloso padre adoptivo, quien le dio todo lo que pudiera necesitar y más. Hablando al respecto, compartió:

"Las adopciones pueden funcionar. Y los deseos de Navidad se hacen realidad".

Aunque Jim nunca pudo conocer a sus padres biológicos, le consuela el hecho de que pudo localizar a 45 de sus parientes consanguíneos gracias a sus hijas. Apenas unos días antes de la Navidad de 2022, Félix hizo el largo viaje desde su natal Pittsburgh a Filadelfia para visitar a Jim en su casa.

Fue una reunión conmovedora con todos sonriendo mientras los dos hermanos se abrazaban. Incluso para las hijas de Jim, ver a su tío Félix nuevamente fue un gran regalo de Navidad que apreciaron mucho: ¡fue una muy Feliz Navidad para toda la familia