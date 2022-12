Locura en el Obelisco: un estudiante de Derecho contó cómo llegó hasta arriba y negó haber cometido un delito

Captura obelisco.JPG

Después agregó un video que mostraba la locura que se veía desde el interior. No estaba solo, sino que había al menos otros 20 hinchas más en la cima.

Y cuando Scopa empezó a recibir críticas por sus posteos, decidió explicar que, según su criterio, no estaba cometiendo un delito. "Vamos a sumarle una cosita para algunos bol... que andan por acá", escribió en sus redes.

"Según la página del GCBA el ingreso y subida al mismo no corresponde a un delito, ya que se habilita en ocasiones especiales. No dice cuáles, pero a mí entender ganar un mundial es una ocasión especial", agregó.

Cuando le cuestionaron que había violentado un monumento nacional y que no tenía educación, respondió diciendo que tenía sus motivos y que no estaba haciendo nada malo. "Por gente como vos yo estudio derecho, que sin ningún tipo de conocimiento ni pruebas acusa a otra persona por hechos que no cometió.