Ángel de Brito no tuvo piedad con la China Suárez y la destrozó sin vueltas: “Roba...”

TW Ángel de Brito ratings por la China Suárez

Lejos de amedrentarse ante la chicana de la fanática de la China Suárez, a Ángel de Brito no le tembló el pulso en responderle sereno pero más firme y letal que nunca. “La única vez que le hicimos un móvil fue cuando la robamaridos nos pidió salir a contar su separación de Vicuña. Fue en Atav en El Trece”, se despachó el periodista con su aclaración a través de la misma vía.

Y por último, el conductor de América TV hizo otra importante aclaración, informándole al fandom de la China que aquel único móvil que la actriz hizo para su programa "lo pidió ella", y sentenció: "Jamás le pedimos una nota a es pobre chica".

Vale recordar que en las recientes entrevistas que Eugenia Suárez dio a La mañana con Moria y Puro Show en la pantalla del canal de Constitución, además de promocionar el debut de la serie aprovechó para hablar sin filtro de su relación con Mauro Icardi, sus planes de maternidad en un futuro, su mala relación con Wanda Nara, el vínculo que mantiene los padres de sus hijos -Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña-, así como también dejó en claro lo poco que le importan las críticas que constantemente recibe en las redes sociales.

TW Ángel de Brito - respuesta sobre la China Suárez

Cuál fue la inquietante reacción de la China Suárez cuando le preguntaron si cree que Wanda sigue enamorada de Icardi

Este lunes, Eugenia La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras su paso por Puro Show (El Trece), donde se animó a responder sin rodeos algunas de las preguntas más incómodas vinculadas al conflicto que arrastra desde hace años y que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Mauro Icardi. Con su habitual tono calmo pero firme, la actriz enfrentó un tema que sigue despertando curiosidad y especulación en el mundo del espectáculo.

Durante la entrevista, el clima se tensó cuando Fernanda Iglesias decidió ir directo al hueso y plantear la inquietud que muchos se hacen desde hace tiempo. “Quiero que te la juegues. ¿Vos creés que Wanda sigue enamorada de Mauro?”, le preguntó sin vueltas, poniendo a la China contra las cuerdas. Lejos de alimentar la polémica o entrar en interpretaciones ajenas, la actriz marcó distancia y dejó en claro su postura actual frente al tema. “No lo sé. No me incumbe tampoco”, respondió con contundencia, evitando profundizar en sentimientos que, según remarcó, no le corresponden evaluar.

Embed

Sin embargo, cuando se trató de hablar de su presente personal, Eugenia no dudó en abrir su corazón y mostrar el costado más íntimo de su relación. Con una sonrisa y sin vueltas, afirmó: “Yo te puedo decir que yo sí, que yo estoy perdidamente enamorada”, dejando en evidencia el momento sentimental que atraviesa y despejando cualquier duda sobre su vínculo con el futbolista.

A medida que avanzaba la charla, el clima se volvió más relajado y dio lugar a una de las frases que rápidamente se viralizó en redes sociales y portales de espectáculos. Fiel a su estilo frontal y espontáneo, la actriz lanzó una declaración tan inesperada como provocadora, que despertó risas y sorpresa en el estudio. “Mauro deja la vara muy alta. Si el día de mañana me separara de Mauro, me querría cortar los huevos que no tengo”, disparó sin filtro, descolocando a los presentes y marcando uno de los momentos más comentados del programa.

La frase no tardó en generar repercusión y volvió a instalar el tema en la agenda mediática, confirmando que cada aparición pública de la China Suárez sigue siendo materia prima para titulares y debates. Sin buscar confrontaciones directas, la actriz volvió a dejar en claro que hoy elige hablar desde su lugar, enfocada en su presente y sin intención de revivir viejas disputas que, según dejó entrever, ya no forman parte de sus prioridades.