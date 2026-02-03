¿Qué le pasó a La China Suárez? Las fotos desde Turquía con el rostro desfigurado que causaron shock

Así, la actriz mostró algunas selfies del preciso momento que le estaban inyectando la frente, por ejemplo. Y junto a las impactantes fotografías, la China explicó para qué sirve lo que se hizo en su cara. "Tensa: El calor hace un efecto que reafirma la piel caída y define la mandíbula. Suaviza: Borra cicatrices de acné, arrugas profundas. Esculpe: Elimina pequeños cúmulos de grasa. Ilumina: Obliga a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente", enumeró dejando en claro que es súper coqueta y no tiene inconveniente alguno en mostrar sus truquitos de belleza.

China Suárez - tratamiento de belleza en Turquía 2

Cómo fue el minuto a minuto del enfrentamiento televisivo entre Wanda Nara y la China Suárez

Este lunes 2 de febrero se vivió un nuevo round en la eterna batalla por el rating del prime time de la televisión abierta. El debut de Hija del Fuego, la ficción protagonizada por la China Suárez, marcó el regreso de una apuesta fuerte de El Trece, que decidió ubicar la serie en la franja de las 21:15 horas con la intención de recuperar terreno frente a su principal competidor. Sin embargo, la respuesta de Telefe no tardó en llegar.

Desde el canal de las pelotas movieron rápidamente sus fichas y MasterChef Celebrity, el reality conducido por su declarada enemiga Wanda Nara, adelantó su inicio a las 21:30 horas para enfrentar de lleno el estreno de la nueva ficción del canal del solcito. La decisión fue estratégica y los números, minuto a minuto, dejaron en claro cómo se desarrolló la competencia.

Según los datos de Kantar Ibope Media, a las 21:29 horas, cuando la ficción de El Trece ya llevaba algunos minutos al aire, Hija del Fuego registraba 3.2 puntos de rating. En ese mismo momento, Telefe Noticias se mantenía firme con 7.3 puntos, marcando una clara diferencia en el encendido.

Minutos después, a las 21:40, el reality culinario hizo su entrada oficial en pantalla. MasterChef Celebrity arrancó con 7.3 puntos de rating, mientras que la serie protagonizada por la China Suárez alcanzaba los 3.7 puntos, mostrando una leve suba, aunque todavía lejos de su competidor directo.

Wanda Nara y la China Suárez

La tendencia se sostuvo con el correr de los minutos. A las 21:47, el ciclo que conduce Wanda Nara creció hasta los 7.9 puntos, mientras que la ficción de El Trece lograba 4.0 puntos, uno de sus mejores registros de la noche. Cuatro minutos más tarde, a las 21:51, el programa de Telefe continuaba en ascenso con 8.1 puntos de rating, mientras que Hija del Fuego tocaba un pico de 4.2 puntos.

Sin embargo, sobre el tramo final del enfrentamiento directo, la brecha volvió a ampliarse. A las 21:57, MasterChef Celebrity se mantenía sólido con 9.4 puntos en Telefe, mientras que la serie del Trece descendía a 3.8 puntos, cerrando su participación en el prime con números más modestos.

Finalmente, a las 22:00 horas, ya sin competir de manera directa con la ficción protagonizada por la China Suárez, Wanda Nara logró un importante salto en el rating. MasterChef Celebrity trepó hasta los 11.0 puntos, consolidándose como lo más visto de la noche. En tanto, El Trece apostó por el cine con Expedición por la jungla, que marcaba 2.9 puntos.