Lucía apuntó desafiante contra Flor por el amor de Nicolás: "La espero..."

“Nico, mirá dos opciones tenías bolu... Nico, dos opciones bolu… ni una, ni dos, ni tres”, le dijo Lucía a los gritos jugando con el parecido de su gemela. Pero esto no le gustó nada a Florencia que, muy expresiva, puso cara de pocos amigos.

Luego, en una entrevista Lucía subió la apuesta y fue directamente contra Florencia: “Que venga Flor, la espero el domingo”, dijo desafiante y enojada al saber la reacción de la rubia tras su fugaz paso por la casa.

“Me odia, me detesta. No sé por qué ”, sumó Luchi. “La mina (por Florencia) estuvo afuera y vio lo que tenía con Nico, lo sabe y es celosa”, indicó la morocha.

“El otro día dijo: ´soñé tres veces con Luchi, me tiene traumada la cabeza. Es re tóxica. Afuera con Nicolas me va a hacer la vida imposible, ya me la espero”, indicó la salteña.