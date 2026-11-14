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Furor en Netflix: se estrena una nueva comedia con Millie Bobby Brown y es la película más esperada

"Non-Refundable" reunirá a Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things, y Jack Innanen en una comedia romántica de Netflix.

Furor en Netflix: se estrena una nueva comedia con Millie Bobby Brown y es la película más esperada. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: se estrena una nueva comedia con Millie Bobby Brown y es la película más esperada. (Foto: Archivo)

Netflix puso en marcha un proyecto que promete recuperar una fórmula cinematográfica que perdió protagonismo en los últimos años. Non-Refundable será la nueva comedia romántica protagonizada y producida por Millie Bobby Brown, quien compartirá pantalla con Jack Innanen, una de las figuras emergentes de la serie Adults, de FX.

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La propuesta combinará romance, humor y una situación sentimental bastante particular: una expareja que, aunque decidió terminar su relación, todavía tendrá una deuda pendiente por el lugar donde iba a celebrar su boda.

El proyecto también representará un nuevo paso para Brown dentro de la industria audiovisual. La actriz no solamente estará al frente del elenco, sino que participará activamente en la producción a través de su compañía PCMA, con la que ya estuvo vinculada a otros proyectos importantes para Netflix.

De qué trata la película de Netflix que reunirá a Millie Bobby Brown y Jack Innanen

La trama de Non-Refundable girará alrededor de los personajes interpretados por Jack Innanen y Millie Bobby Brown. Ambos fueron pareja, pero decidieron separarse antes de que pudieran concretar sus planes de casamiento.

Sin embargo, la ruptura no significó que todos sus compromisos desaparecieran. Los dos todavía tendrán que hacerse cargo de una deuda relacionada con el lugar que habían reservado para celebrar su boda. Ese inconveniente económico será el punto de partida de una historia que llevará a los protagonistas a compartir un viaje inesperado.

La expareja viajará a México por despecho. Una vez allí, intentará demostrar que consiguió superar la relación y que está preparada para comenzar una nueva etapa sentimental. Para conseguirlo, ambos buscarán nuevas citas y tratarán de mostrarle al otro que pueden rehacer sus vidas sin mirar hacia atrás.

La situación abrirá la puerta a una sucesión de encuentros, situaciones incómodas y momentos humorísticos. La competencia entre los antiguos enamorados será uno de los motores de la historia.

El planteo permitirá explorar una circunstancia reconocible para muchos espectadores: qué sucede cuando una relación termina, pero sus protagonistas todavía tienen asuntos pendientes que los obligan a mantener el contacto.

En este caso, la deuda por el espacio reservado para la boda funcionará como el elemento que conectará nuevamente a Nate y Dani. Aunque ya no tengan intención de casarse, todavía deberán resolver las consecuencias de los planes que hicieron cuando estaban juntos.

Quiénes estarán detrás de la nueva comedia romántica en Netflix

La dirección de Non-Refundable estará a cargo de Paul Briganti, quien formó parte de Saturday Night Live y recibió una nominación al Emmy.

El guion fue escrito por David Bernstein, responsable de desarrollar la historia de Nate y Dani. Su propuesta fue la que despertó el interés de los ejecutivos de Netflix y terminó convirtiéndose en la base del nuevo proyecto.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi producirán la película a través de PCMA, compañía relacionada con otros proyectos como Damsel y Enola Holmes.

El presente de Millie Bobby Brown después de Stranger Things

El anuncio de Non-Refundable llegó en un momento de intensa actividad profesional para Millie Bobby Brown.

La actriz finalizó su participación en Stranger Things en la víspera de Año Nuevo de 2025, después de formar parte de una de las producciones más reconocidas de Netflix.

Sin embargo, su carrera no quedó limitada a ese universo. Brown también construyó un recorrido cinematográfico con diferentes proyectos, entre los que se destacó la franquicia Enola Holmes.

Además, Brown tiene previsto reunirse nuevamente con David Harbour, quien interpretó a su padre en Stranger Things, para protagonizar un thriller de espionaje centrado en una relación entre padre e hija. El proyecto también estará destinado a Netflix y contará con la participación de Jack Thorne, creador de Adolescence, y de la productora A24.

En pocas palabras

  • Netflix: prepara la comedia romántica "Non-Refundable" con Millie Bobby Brown y Jack Innanen.
  • Trama: una expareja viaja a México para saldar una deuda de su boda y encontrar nuevas citas.
  • Producción: Millie Bobby Brown participa activamente a través de su compañía PCMA.
Resumen generado por Thinkindot AI
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