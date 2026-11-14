En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Hombre
Hijo
Investigación policial

Conmoción en Córdoba: un hombre de 60 años murió tras un enfrentamiento con su hijo

El episodio ocurrió en una vivienda de barrio Centro América. El hijo de la víctima, de 28 años, quedó detenido y la Justicia investiga las circunstancias del enfrentamiento.

Un hombre de 60 años murió tras una pelea con su hijo

Un hombre de 60 años murió tras una pelea con su hijo, de 28, quien quedó detenido por el hecho en Córdoba. (Imagen ilustrativa del portal El Diario).

Un hombre de 60 años murió durante la noche del viernes en una vivienda de barrio Centro América, en la ciudad de Córdoba, tras un enfrentamiento con su hijo, de 28 años. La Justicia investiga el caso como un posible parricidio.

Leé también La dolorosa interna familiar que salió a la luz tras la muerte de Marcos Camino de Los Palmeras
La dolorosa interna familiar que salió a la luz tras la muerte de Marcos Camino de Los Palmeras

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Toco Toco al 2400. Según las primeras informaciones, ambos habrían protagonizado una pelea en el interior del domicilio.

La Policía intervino luego de recibir un aviso por una situación de violencia familiar. Cuando los efectivos llegaron al lugar, un servicio de emergencias médicas constató el fallecimiento del hombre.

Durante la asistencia, los profesionales observaron que tanto la víctima como su hijo presentaban lesiones y cortes en distintas partes del cuerpo. Ante esta situación, el joven fue detenido en la vivienda y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación por el posible parricidio en Córdoba

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 1°, encabezada por el fiscal Andrés Godoy.

Los investigadores buscan establecer cómo se desencadenó el enfrentamiento y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte del hombre. Por el momento, no se informó oficialmente la mecánica del hecho ni la causa exacta del fallecimiento.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hombre Hijo Padre Muerte
Notas relacionadas
El municipio de Lanús confirmó que hay al menos un muerto por la explosión en Remedios de Escalada
Un hombre se atrincheró en un hotel, amenazó a su pareja y todo terminó con un final inesperado
Brutal ataque en una pizzería: le dio más de 10 trompadas a un hombre porque habría mirado a su pareja

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar