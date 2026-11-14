Conmoción en Córdoba: un hombre de 60 años murió tras un enfrentamiento con su hijo

La investigación por el posible parricidio en Córdoba

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, Turno 1°, encabezada por el fiscal Andrés Godoy.

Los investigadores buscan establecer cómo se desencadenó el enfrentamiento y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte del hombre. Por el momento, no se informó oficialmente la mecánica del hecho ni la causa exacta del fallecimiento.