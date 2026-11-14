La China Suárez se hartó de Wanda Nara y le respondió con todo metiendo hasta a Maradona en el escándalo

“Y ya quedó obsoleto el ‘querés ser como ella’. ¿Como quién? YO Soy MILLONARIA, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no aliento a mis hijos, no le cago la vida a mis ex, ¿qué le podría envidiar a alguien así? Nada”, escribió la China.

Además, la actual pareja de Icardi trajo a colación la propuesta que Wanda Nara le habría hecho a L-Gante para que se casara con ella a cambio de un auto, episodio que el propio cantante contó públicamente en televisión.

“Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex). Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años. ‘No tenés dignidad’ me dice una mujer que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”, concluyó, en un contraataque que volvió a encender la interna del Wandagate.

Cómo fue la tremenda pelea de Wanda Nara con la China Suárez, con amenaza incluida

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo y explosivo capítulo. Este viernes, en Puro Show (El Trece), Angie Balbiani presentó un video que registra parte del tenso enfrentamiento entre la empresaria y la actriz en la denominada "Casa de los sueños", en Nordelta.

Las imágenes, que según explicaron en el programa fueron grabadas por la propia China Suárez, muestran a Wanda completamente enfurecida, lanzando fuertes insultos y amenazas contra la actual pareja de su exmarido.

“Sos una negra de mier… Estás acá por plata, pelotuda”, se escucha decir a Wanda Nara durante la discusión. Lejos de calmarse, la conductora continuó con sus acusaciones y lanzó una contundente amenaza: “Ni sabés por qué estás acá. Te mato yo a palos, idiota”. Ante esas palabras, la China Suárez reaccionó y le respondió: “¿A quién vas a matar a palos?”.

La pregunta provocó una nueva reacción de Wanda, quien siguió con los insultos: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

El material difundido generó una fuerte repercusión por el nivel de agresividad verbal que quedó registrado durante el enfrentamiento.

Durante la emisión, Angie Balbiani explicó por qué existen grabaciones de los enfrentamientos que protagonizan los integrantes de este conflicto familiar.

“Ya conocen las reglas del juego, los trucos, y quieren tener evidencia de todo lo que pasa”, señaló la panelista, al explicar que tanto del entorno de Wanda como del de Mauro Icardi acostumbran registrar las conversaciones y los intercambios. Por su parte, Matías Vázquez se mostró impactado por el contenido de las imágenes y expresó: “Si esto no es violencia no sé qué es”.

Sin embargo, uno de los aspectos más delicados del material tiene que ver con la presencia de menores de edad durante la discusión.

Balbiani aclaró que, junto con la producción del programa, decidieron no emitir determinados fragmentos de la grabación para preservar a las niñas que habrían presenciado el enfrentamiento. “No tenemos que olvidarnos que esto lo presenciaron dos nenas. Nos pareció que hasta acá estaba bien y era correcto”, explicó.

De esta manera, la difusión del video aporta un nuevo elemento al conflicto mediático y judicial que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, mientras las repercusiones por el enfrentamiento con la China Suárez continúan creciendo.