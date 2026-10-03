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Luis Caputo: "No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes"

El ministro de Economía habló este sábado en París sobre el nivel de actividad, explicó qué factores influyen en la desaceleración y anticipó sus expectativas para los próximos meses.

Luis Caputo: No estamos en recesión

Luis Caputo: "No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes"

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este sábado que la Argentina “no está en recesión”, aunque reconoció que la economía está creciendo a un ritmo menor al registrado anteriormente. Lo dijo en París, durante una charla con periodistas en la Embajada argentina en Francia, al cierre de la Argentina Week.

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Al referirse a los últimos datos de actividad, Caputo explicó que el Gobierno analiza la evolución de la denominada tendencia-ciclo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), debido a la volatilidad que presenta la serie desestacionalizada.

Según señaló, la economía lleva 29 meses de crecimiento, aunque actualmente avanza a un ritmo menor. En ese sentido, sostuvo que “el crecimiento es más bajo” que antes, pero remarcó que eso “es diferente a decir que estamos en recesión”.

El ministro atribuyó esta desaceleración a una combinación de factores externos e internos. Entre ellos mencionó los “shocks internacionales”, el aumento del precio de la energía y las tasas de interés, además de la incertidumbre política local.

Crecemos menos que antes producto de los shocks que estamos viviendo”, afirmó el funcionario, quien también señaló que existe “un poco” de impacto por la situación política interna.

En ese contexto, comparó la situación argentina con la de otros países de la región y mencionó a Chile y Uruguay, cuyas proyecciones de crecimiento, según indicó, también fueron revisadas a la baja.

Qué espera Caputo para la economía argentina en los próximos meses

De cara a los próximos meses, el ministro anticipó una mejora de la actividad y consideró que los datos de agosto y septiembre serán mejores.

Para fundamentar esa expectativa, mencionó la evolución de la recaudación, los salarios y otros indicadores de consumo. También destacó el comienzo de obras vinculadas con las concesiones viales y el crecimiento del crédito hipotecario.

En particular, señaló que la construcción de 9.000 kilómetros de concesiones viales prevista para comenzar en octubre dará “un impulso a la construcción”. Además, destacó el efecto de los créditos hipotecarios sobre los desarrollos inmobiliarios.

Qué dijo Caputo sobre el riesgo país y la incertidumbre política

Caputo también se refirió a la suba del riesgo país y señaló que existen factores internacionales y locales que inciden sobre ese indicador.

Entre los factores externos mencionó el precio del petróleo y las tasas de interés de Estados Unidos. En el plano local, reconoció que “el riesgo electoral también tiene impacto” y señaló que algunos inversores manifestaron preocupación ante un eventual cambio de rumbo político.

Durante su exposición, el ministro también destacó los anuncios de inversión realizados durante la Argentina Week y señaló que se trata de proyectos de largo plazo que “se van a dar en los próximos años”.

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