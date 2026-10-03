En medio del escándalo con Facundo Moyano, Candela Arizaga mostró su nuevo retoque estético: el video

“20 años tiene y ya se pone bótox. Contame qué arruga puede tener a esa edad”, expresó una de las personas que reaccionó al video. Otros usuarios fueron todavía más contundentes y dejaron comentarios como “Plata tirada a la basura” y “Si te cuidás la piel a esa edad, no hay necesidad de nada”. También apareció una pregunta que resumió buena parte de las críticas: “Con lo joven que es, ¿para qué?”.

Cabe recordar que este no es el primer retoque estético que Candela Arizaga se realiza con el mismo profesional. En marzo, el especialista ya había intervenido a la influencer para realizarle una rinomodelación.

En aquella oportunidad, el doctor había promocionado el procedimiento a través de sus redes sociales y destacó la importancia de la nariz dentro de la armonía facial. “La mejor inversión que podes hacerte, es tu rostro. Estudios científicos concluyen que la nariz es la estructura más importante del rostro para realzar tu belleza. Así que te invito a invertir en vos con una rinoperfección, de la mano del mejor realizador de narices, con ácido hialurónico”, había escrito.

Ahora, mientras continúa la atención sobre su vínculo con Facundo Moyano, el nuevo procedimiento de Candela Arizaga volvió a despertar todo tipo de especulaciones en las redes. Y, como suele ocurrir con cada movimiento de la influencer, no faltaron quienes intentaron relacionar este cambio estético con su vida sentimental.

Cuál fue el durísimo mensaje de Candela Arizaga tras la controvertida entrevista de Facundo Moyano

Luego de la entrevista que Facundo Moyano brindó en La Mañana con Moria (El Trece), donde se refirió en detalle a su relación con Candela Arizaga y contó su versión sobre el episodio que los tuvo como protagonistas, la joven decidió romper el silencio y publicó un fuerte descargo en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Arizaga cuestionó las declaraciones del exdiputado y apuntó contra su postura. “Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima”, expresó.

En otro tramo de la publicación, la joven hizo alusión a una supuesta grabación que habría sido realizada sin su consentimiento y explicó que en aquel momento decidió no realizar una denuncia. “Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios. ¿Y resulta que ahora sos vos el que se quiere manejar judicialmente?”, manifestó.

Vale señalar que enfrentamiento tuvo lugar mientras continúa abierta una causa judicial en la que Moyano está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Por su parte, durante la entrevista, el exdiputado aseguró que no permitirá que se lo vincule con delitos y advirtió que podría recurrir a la Justicia. “Yo los voy a denunciar”, sostuvo.

Ahora, Candela Arizaga volvió a poner el foco en las pruebas y anticipó que consultará con un abogado para determinar cómo continúa el conflicto. “Por suerte, una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas, tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas”, cerró.