Así fue la grave lesión de Maxi Salas: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Cuánto tiempo estará afuera Maxi Salas

El tiempo estimado de recuperación es de al menos ocho meses, por lo que quedará fuera de las canchas durante lo que resta de 2026.

Independiente Rivadavia había comenzado ganando con un gol de Juan Elordi, mientras que Gimnasia consiguió el empate sobre el final. Salas había participado de la jugada del primer tanto antes de abandonar el campo de juego.

El delantero llegó a Independiente Rivadavia recientemente a préstamo desde River y ahora deberá afrontar una larga recuperación antes de volver a competir.