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Así fue la grave lesión de Maxi Salas: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

El delantero de Independiente Rivadavia debió abandonar el partido de este viernes ante Gimnasia de La Plata tras sufrir una fuerte lesión en la rodilla izquierda.

El delantero Maxi Salas debió abandonar el partido de este viernes ante Gimnasia de La Plata tras sufrir una fuerte lesión en la rodilla izquierda.

El delantero Maxi Salas debió abandonar el partido de este viernes ante Gimnasia de La Plata tras sufrir una fuerte lesión en la rodilla izquierda.

Maxi Salas sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El delantero de Independiente Rivadavia se lesionó este viernes durante el empate 1-1 ante Gimnasia de La Plata por la fecha 11 del Torneo Clausura y deberá ser operado.

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Leonardo Ponzio aguarda por las recuperaciones de Thiago Almada, Tobías Andrada y Aníbal Moreno.

La jugada ocurrió sobre el final del partido, cuando Salas fue a disputar una pelota con Renzo Giampaoli cerca de la línea de fondo. En el choque, el atacante quedó tendido en el césped con claros gestos de dolor y se tomó la rodilla izquierda.

Tras recibir atención médica, el ex River y Racing fue retirado en camilla y abandonó el campo de juego entre lágrimas.

Luego del encuentro, Salas fue sometido a estudios médicos que confirmaron el diagnóstico. La gravedad de la lesión obligará al futbolista a pasar por el quirófano y comenzar posteriormente un extenso proceso de rehabilitación.

Cuánto tiempo estará afuera Maxi Salas

El tiempo estimado de recuperación es de al menos ocho meses, por lo que quedará fuera de las canchas durante lo que resta de 2026.

Independiente Rivadavia había comenzado ganando con un gol de Juan Elordi, mientras que Gimnasia consiguió el empate sobre el final. Salas había participado de la jugada del primer tanto antes de abandonar el campo de juego.

El delantero llegó a Independiente Rivadavia recientemente a préstamo desde River y ahora deberá afrontar una larga recuperación antes de volver a competir.

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