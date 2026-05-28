La traba que le impide a la China Suárez para viajar al Mundial y que desató tensión máxima con Mauro Icardi

Sin embargo, eso no sería todo. En paralelo, se conoció que uno de los grandes deseos de la actriz para este año no podrá concretarse. La ex protagonista de Casi Ángeles soñaba con asistir al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá para seguir de cerca a la Selección argentina durante la competencia que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La información fue revelada por Naiara Vecchio en Los Profesionales, el programa conducido por Florencia De La V en la pantalla de El Nueve. Allí la periodista aseguró: "Van a ver el Mundial desde Argentina".

Luego explicó el motivo que impediría el viaje de la pareja. "La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir al Mundial", sostuvo la panelista, dejando entrever que los inconvenientes legales que mantiene Icardi con Wanda Nara terminarían afectando directamente a la actriz.

Más adelante, Vecchio profundizó sobre la situación y detalló: "Icardi tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir a Argentina, pero hay una colaboración entre la Ciudad de Buenos Aires y EE.UU para que los deudores no puedan ir".

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Mientras siguen disfrutando de su estadía en Japón, la China Suárez y Mauro Icardi ya tendrían definido cuál será su próximo destino y la información salió a la luz en pleno programa de televisión. Fue Gustavo Méndez quien sorprendió con el dato en La Mañana con Moria (El Trece), donde reveló que la pareja planea una escapada a uno de los lugares más exclusivos del mundo.

"Siguen en Japón, pero...", comentó el periodista al aire, dejando abierta la incógnita sobre los pasos de la actriz y el futbolista. En ese momento, Moria Casán intervino rápidamente y lanzó: "No van a venir acá".

Lejos de esquivar el tema, Méndez completó la información y explicó cuál será el recorrido de la pareja en los próximos días. "Vienen a la Argentina, pero antes se van a Maldivas", detalló, generando revuelo en el estudio por la inesperada coincidencia con Wanda Nara.

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El periodista remarcó además que el destino elegido recientemente también había sido visitado por la conductora. "En unos días, ya está confirmado, se van a Maldivas, casualmente estuvo hace muy poco Wanda Nara con Martín Migueles", señaló, alimentando aún más las especulaciones alrededor del vínculo mediático entre todos los protagonistas.

Por si fuera poco, Méndez recordó otro detalle que no pasó inadvertido y que suma un nuevo capítulo a esta historia. "Y para colmo Mauro Icardi ya fue con Wanda Nara a Maldivas también", agregó.

De esta manera, el nuevo viaje de La China Suárez y Mauro Icardi vuelve a quedar atravesado por las coincidencias que desde hace tiempo unen indirectamente sus pasos con los de Wanda Nara.