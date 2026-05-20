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Polémica total: Conmebol publicó los audios del VAR en el penal reclamado por Boca y el gol anulado a Merentiel

La Conmebol rompió el silencio tras el caliente empate en la Bombonera. A través de los videos y audios oficiales de la cabina tecnológica, el organismo expuso los argumentos técnicos por los cuales se anuló el gol que le daba el triunfo a Boca.

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Polémica total: Conmebol publicó los audios del VAR en el penal reclamado por Boca y el gol anulado a Merentiel

El empate entre Boca y Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores sigue sumando capítulos de alta tensión fuera de la cancha. El encuentro, que complicó las aspiraciones de clasificación del conjunto de la Ribera a la fase final del certamen continental, estuvo profundamente marcado por los fallos de la terna arbitral conducida por Jesús Valenzuela. Tras las feroces quejas del plantel local, la Conmebol publicó los audios y videos del VAR de las dos jugadas polémicas que hicieron explotar a la Bombonera sobre el epílogo del partido.

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Las dos acciones ocurrieron en una ráfaga de minutos y modificaron drásticamente el desenlace del juego. Primero, el delantero Miguel Merentiel convirtió el segundo gol del Xeneize, pero el grito fue anulado tras una revisión en el monitor. Poco después, en la última acción de la noche, todo el equipo dirigido por Claudio Úbeda reclamó de forma masiva un penal por una mano defensiva, una jugada en la que el juez principal ni siquiera fue convocado a revisar.

Por qué el VAR anuló el gol de Miguel Merentiel a los 88 minutos

La primera gran controversia se desató cuando el partido agonizaba. Tras un centro al área y una serie de rebotes, el atacante uruguayo mandó la pelota al fondo de la red, desatando la euforia en las tribunas. Sin embargo, la alegría duró poco: el VAR detectó una mano previa en ataque e invitó a Valenzuela a revisar la pantalla ubicada al costado del campo de juego.

Según la explicación técnica difundida por el organismo sudamericano, un defensor de Cruzeiro rechazó la pelota de cabeza y, en la trayectoria del esférico, “un atacante de casaca azul bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio”, lo que la convierte en una infracción sancionable de manera automática.

En los audios de la cabina tecnológica se escucha a los jueces de video intercambiar frases como "mano en ataque", "el brazo está abierto" y "cambia la trayectoria del balón". Al mostrarle la toma concluyente al árbitro principal, le recalcaron que la pelota “pega y baja”, modificando el recorrido antes del gol, lo que llevó a Valenzuela a anular el tanto y reanudar con tiro libre para los brasileños.

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Por qué la Conmebol explicó que no fue penal la mano de Lucas Romero

La jugada que desató la furia total de Leandro Paredes y todo el banco xeneize ocurrió en los instantes finales del descuento. Un envío al área rival impactó en el brazo del mediocampista de Cruzeiro, Lucas Romero, lo que provocó un reclamo unánime por una pena máxima que hubiese significado una oportunidad de oro para Boca. Sin embargo, desde el centro tecnológico consideraron que la acción no merecía castigo.

De acuerdo con el análisis publicado por la Conmebol, en dicha jugada “el brazo del defensor se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba”, dictaminando que bajo ningún punto de vista se configuraba una infracción.

En los audios se percibe con claridad cómo los asistentes del VAR analizaron la jugada desde diferentes ángulos y velocidades, concluyendo que el futbolista del conjunto de Belo Horizonte "está en posición natural", que "quiere quitar su brazo" y que el contacto se produce "hacia afuera". Con esa total seguridad, los encargados de las pantallas se comunicaron con el juez venezolano para dar el dictamen definitivo: “La situación del área, todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural. Además, él quiere quitar su brazo y el contacto es hacia afuera”, cerrando una transmisión que dejó disconformes a todos en el Mundo Boca.

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