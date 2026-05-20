Polémica total: Conmebol publicó los audios del VAR en el penal reclamado por Boca y el gol anulado a Merentiel

Según la explicación técnica difundida por el organismo sudamericano, un defensor de Cruzeiro rechazó la pelota de cabeza y, en la trayectoria del esférico, “un atacante de casaca azul bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio”, lo que la convierte en una infracción sancionable de manera automática.

En los audios de la cabina tecnológica se escucha a los jueces de video intercambiar frases como "mano en ataque", "el brazo está abierto" y "cambia la trayectoria del balón". Al mostrarle la toma concluyente al árbitro principal, le recalcaron que la pelota “pega y baja”, modificando el recorrido antes del gol, lo que llevó a Valenzuela a anular el tanto y reanudar con tiro libre para los brasileños.

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Por qué la Conmebol explicó que no fue penal la mano de Lucas Romero

La jugada que desató la furia total de Leandro Paredes y todo el banco xeneize ocurrió en los instantes finales del descuento. Un envío al área rival impactó en el brazo del mediocampista de Cruzeiro, Lucas Romero, lo que provocó un reclamo unánime por una pena máxima que hubiese significado una oportunidad de oro para Boca. Sin embargo, desde el centro tecnológico consideraron que la acción no merecía castigo.

De acuerdo con el análisis publicado por la Conmebol, en dicha jugada “el brazo del defensor se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba”, dictaminando que bajo ningún punto de vista se configuraba una infracción.

En los audios se percibe con claridad cómo los asistentes del VAR analizaron la jugada desde diferentes ángulos y velocidades, concluyendo que el futbolista del conjunto de Belo Horizonte "está en posición natural", que "quiere quitar su brazo" y que el contacto se produce "hacia afuera". Con esa total seguridad, los encargados de las pantallas se comunicaron con el juez venezolano para dar el dictamen definitivo: “La situación del área, todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural. Además, él quiere quitar su brazo y el contacto es hacia afuera”, cerrando una transmisión que dejó disconformes a todos en el Mundo Boca.