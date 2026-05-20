Nazarena Vélez fulminó el abrazo entre Moria Casán y Georgina Barbarossa: “Hay cosas que..."

La charla continuó con la participación de Barbie Vélez, quien aportó otra mirada sobre las reconciliaciones y señaló: “Bueno, dependiendo la gravedad del asunto, ¿no?”. A partir de eso, Alejandra Maglietti quiso profundizar aún más y le preguntó a Nazarena si en algún momento había logrado recomponer vínculos con personas con las que estuvo muy enfrentada.

Lejos de esquivar el tema, la panelista recordó experiencias personales que modificaron su manera de ver algunas disputas dentro del medio artístico. “Re. Cuando pasó lo de Fabián (su pareja, quien falleció), quise romper un montón de cosas que no le encontraba el sentido. De hecho, me amigué con Moria después de que había dicho cosas tremendas en su momento. Con Roccasalvo, que lo contó el otro día, le dije: ‘Sí, tenés razón, te pido perdón’, porque yo le había dicho barbaridades”, confesó.

De esta manera, el debate volvió a instalarse alrededor de las relaciones en el ambiente del espectáculo, donde muchas veces las peleas públicas parecen irreconciliables, aunque el tiempo termine modificando algunas posturas. Sin embargo, Nazarena Vélez dejó claro que existen situaciones que, para ella, no tienen vuelta atrás. “Cuando te pasan cosas realmente muy fuertes, hay cosas que pierden el valor. Ahora, hay cosas, como dijo recién Barbie, que yo no las perdono nunca en la vida. Yo no le deseo el mal a nadie, ¿eh? Mirá que tengo gente para desearle el mal, pero no le deseo el mal a nadie. Ahora, no te quiero cerca”, cerró contundente.

Georgina Barbarossa, Moria Casán y Caren Barbieri

Cómo fue la reconciliación entre Moria Casán y Georgina Barbarossa durante la fiesta de los Martín Fierro

La noche de los Premios Martín Fierro 2026 dejó una escena que pocos imaginaban ver y que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la ceremonia. En pleno evento realizado en el Hotel Hilton, Santiago del Moro consiguió reunir sobre el escenario a Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri, tres figuras históricas del espectáculo argentino que arrastraban fuertes diferencias desde hacía años.

El conductor fue quien impulsó el inesperado acercamiento frente a todos los presentes y el resultado sorprendió por completo. Hubo abrazos, besos y hasta fotos compartidas entre las artistas, mientras el salón reaccionaba con una ovación generalizada. El gesto generó repercusión inmediata, sobre todo por la extensa distancia que existía entre algunas de ellas.

El momento más impactante estuvo centrado en el vínculo entre Moria Casán y Georgina Barbarossa, protagonistas de uno de los enfrentamientos más recordados de la farándula local. La pelea entre ambas se remonta a más de veinte años atrás y tuvo como eje una situación íntima vinculada a Miguel “El Vasco” Lecuna, el esposo fallecido de Barbarossa.

El conflicto comenzó luego de que La One hablara públicamente sobre el difícil momento personal que atravesaba Lecuna durante un tratamiento por sus adicciones. El episodio golpeó especialmente a Georgina porque, según contó en distintas oportunidades, ella le había revelado esa situación a Moria en la intimidad y desde un lugar de confianza.

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“Tuve la estupidez, porque en ese momento la quería mucho, de contárselo en un camarín llorando”, recordó tiempo atrás Georgina Barbarossa, dejando en claro el profundo dolor que le generó aquella exposición pública.

Con el paso de los años, la relación nunca logró recomponerse del todo. Incluso, el enojo llegó a tal punto que Georgina decidió apartarse del Cantando 2020 para evitar coincidir con Moria Casán en el mismo ámbito laboral.

Antes de la entrega de premios, ambas ya habían dado algunas señales de distensión, aunque sin hablar directamente de una reconciliación definitiva. “Obvio que nos vamos a saludar con Moria, somos dos chicas grandes y educadas. Pero no veo reconciliarnos porque está involucrado el Vasco”, sostuvo Barbarossa en la previa del evento.

Por su parte, Moria Casán también evitó definir el acercamiento como un verdadero final del conflicto. “No quiero hablar sobre una reconciliación. Somos mujeres del espectáculo. No le digamos nada a esto, es una cosa social”, expresó con cautela antes de la gala.