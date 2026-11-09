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Se supo qué dijo Wanda Nara tras el allanamiento a Mauro Icardi y reveló qué le pidió a la Justicia

La conductora de MasterChef Celebrity habló después del procedimiento policial en la casa del futbolista en Nordelta. Además, se refirió a la situación de sus hijas y dio detalles de una nueva solicitud judicial.

9 nov 2026, 09:25
Se supo qué dijo Wanda Nara tras el allanamiento a Mauro Icardi y reveló qué le pidió a la Justicia

Se supo qué dijo Wanda Nara tras el allanamiento a Mauro Icardi y reveló qué le pidió a la Justicia

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Se supo qué dijo Wanda Nara tras el allanamiento a Mauro Icardi y reveló qué le pidió a la Justicia

El escándalo judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y delicado capítulo durante el fin de semana, luego de que la Justicia ordenara un allanamiento en la propiedad que el futbolista comparte con la China Suárez en Nordelta. En medio de la investigación por la denuncia de presuntas lesiones leves contra una de sus hijas, la conductora decidió pronunciarse y reveló qué medidas solicitó para esclarecer lo sucedido.

El procedimiento se llevó adelante en la denominada “casa de los sueños”, ubicada en el barrio La Isla, donde los efectivos policiales fueron a buscar distintos dispositivos electrónicos que podrían resultar relevantes para la investigación.

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La preocupante imagen de Wanda Nara tras declarar por el conflicto con Mauro Icardi

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Según informó Ciudad Magazine, entre los elementos buscados se encontraban la mochila y el teléfono de la hija mayor del exmatrimonio, además de una computadora desde la cual la menor habría enviado mensajes pidiendo ayuda a su mamá y a Martín Migueles.

En medio de la repercusión por el operativo, el mencionado medio se comunicó con Wanda Nara, quien, si bien no brindó declaraciones directas, respondió algunas consultas a través de la periodista Naiara Vecchio.

Sus palabras permitieron conocer nuevos detalles sobre la situación familiar y las medidas que solicitó ante la Justicia.

Qué dijo Wanda Nara sobre sus hijas después del allanamiento a Mauro Icardi

Uno de los puntos más delicados del conflicto tiene que ver con las versiones que circularon sobre una supuesta declaración de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi en contra de su hermana mayor.

Consultada sobre esta situación, la conductora fue contundente al explicar por qué, según su versión, la niña no habría presenciado el episodio denunciado.

“Ella NO vio nada por qué NO estaba en el cuarto de su hermana. Estaba sola”, expresó Wanda a través de Naiara Vecchio, según reprodujo Ciudad Magazine.

Además, la empresaria se refirió a la decisión de que su hija menor continúe permaneciendo con su padre, pese a la medida de restricción de acercamiento que pesa sobre el futbolista respecto de su hija mayor durante 45 días.

“Por ahora se va a quedar con él”, señaló Wanda. De acuerdo con la información publicada por Ciudad Magazine, la menor permanecería con Mauro Icardi hasta el próximo 16 de noviembre, un plazo que a la conductora le resulta demasiado extenso.

Frente a esta situación, Wanda confirmó que realizó un pedido ante la Justicia para que se revise la situación de su hija.

“Yo la pedí”, respondió al ser consultada sobre esa solicitud.

El nuevo pedido de Wanda Nara a la Justicia tras el allanamiento en Nordelta

En la misma comunicación, Wanda Nara también se refirió a las pruebas digitales que podrían resultar fundamentales para reconstruir lo ocurrido en la vivienda del futbolista.

“También pedí que periten los mails y los mensajes que mandó”, aseguró la conductora, haciendo referencia a las comunicaciones que habría enviado su hija mayor durante el episodio que desencadenó la denuncia.

Este pedido se vincula con la búsqueda de dispositivos electrónicos en la propiedad de Nordelta, donde la Justicia intenta reunir elementos que permitan determinar cómo se desarrollaron los hechos denunciados.

Cabe recordar que el conflicto comenzó cuando Wanda interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity para dirigirse a la vivienda de su expareja después de recibir presuntos pedidos de auxilio de una de sus hijas.

La situación derivó en la intervención de efectivos policiales, personal médico y posteriormente en una denuncia judicial por presuntas lesiones leves.

En ese contexto, se dispuso una medida cautelar que le prohíbe a Mauro Icardi acercarse y mantener contacto con su hija mayor durante 45 días.

Mientras la investigación continúa, las declaraciones de Wanda Nara difundidas aportan nuevos detalles sobre el conflicto familiar y los pedidos que la conductora realizó ante la Justicia, en un enfrentamiento que sigue sumando capítulos judiciales.

     

 

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