Emanuel Ortega estuvo bien acompañado en un hotel tras la escandalosa separación de Julieta Prandi: las fotos

Sin embargo, eso no fue todo ya que después el artista se reunió con sus hermanos Julieta y Martín Ortega en otro restaurante del exclusivo hotel porteño ubicado en Puerto Madero y también hubo foto que reflejó el encuentro familiar.

Emanuel Ortea se mosró así acompañado de sus afectos mientras transita los primeras semanas de su separación de Julieta Prandi en medio un sinfin de versiones y retomando de a poco su vida social y laboral.

Hace unos días el cantante también había compartido una imagen en redes de un paisaje donde se veían flores, palmeras y árboles en un día a puro sol maravillado por la naturaleza.

Qué dijo Julieta Prandi tras sus vacaciones y vuelta al trabajo después de separarse de Emanuel Ortega

Ante las cámaras del programa Intrusos (América Tv), Julieta Prandi destacó la importancia de volver al trabajo en radio en este difícil momento que atravisa tras la reciente separación de Emanuel Ortega.

"Contenta de volver al trabajo, la radio es algo que me hace sentir feliz. Mi trabajo me salvó y esta no va a ser la excepción. Como cualquier persona que se separa yo estoy duelando", dijo en el comienzo.

Sobre las versiones que circularon en torno a la separación, la modelo explicó: "No me importa lo que se especula, Emanuel y yo sabemos lo que pasó".

Y agregó sobre ese aspecto: "Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales, él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo".

Consultada por la posibilidad de poder volver a hablar con Emanuel Ortega tras la separación, Julieta Prandi aseguró: "No lo voy a contar públicamente, eso es de puertas para adentro y en todo caso es algo que tenemos que hablar él y yo, nada más".