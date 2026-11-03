Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9² + 6 × (12 + 9) - 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9² + 6 × (12 + 9) - 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 9 = 21
La expresión queda así: 9² + 6 × 21 - 35
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
9² = 81
La expresión queda así: 81 + 6 × 21 - 35
Luego se resuelve la multiplicación restante.
6 × 21 = 126
La expresión queda así: 81 + 126 - 35
Se termina operando de izquierda a derecha.
81 + 126 = 207 |
207 - 35 = ?
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es tan útil: entretiene, obliga a mirar con precisión y entrena el razonamiento lógico en pocos segundos.