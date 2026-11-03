Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

12 + 9 = 21

La expresión queda así: 9² + 6 × 21 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

9² = 81

La expresión queda así: 81 + 6 × 21 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 21 = 126

La expresión queda así: 81 + 126 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

81 + 126 = 207 |

207 - 35 = ?

Resultado final: 172

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es tan útil: entretiene, obliga a mirar con precisión y entrena el razonamiento lógico en pocos segundos.