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Nuevos cortes en CABA por la visita del papa León XIV: cuándo empiezan y qué calles estarán afectadas

El operativo de seguridad comenzará este miércoles y se extenderá hasta el 11 de noviembre, con restricciones en Palermo y Recoleta. Habrá cortes de avenidas, controles para ingresar a los perímetros y cambios en el estacionamiento y el transporte.

Nuevos cortes en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del Papa León XIV: cuándo empiezan y qué calles estarán afectadas

Nuevos cortes en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del Papa León XIV: cuándo empiezan y qué calles estarán afectadas

La visita del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires estará acompañada por un amplio dispositivo de seguridad que modificará la circulación en distintos sectores porteños. Las restricciones comenzarán este miércoles 4 de noviembre y se intensificarán durante el fin de semana, con especial impacto en los barrios de Palermo y Recoleta.

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El esquema contempla cortes parciales y totales, controles policiales y accesos limitados para residentes, trabajadores y turistas alojados en hoteles de las zonas alcanzadas. También habrá modificaciones en el estacionamiento y en los recorridos del transporte público.

Palermo: los cortes sobre Avenida del Libertador

Uno de los principales puntos afectados será el entorno del Monumento a los Españoles. Sobre la Avenida del Libertador ya se habían implementado interrupciones parciales entre Colombia y Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano hasta la noche del martes 3.

A partir de la madrugada de este miércoles 4, las restricciones avanzarán sobre el tramo comprendido entre Sucre y Ugarteche. El esquema prevé llegar al corte total de ese sector, que se mantendrá hasta el lunes 16 de noviembre.

Durante los primeros días, los vecinos que viven sobre la avenida podrán acceder a sus cocheras mediante un carril exclusivo. Esa posibilidad estará disponible hasta el sábado 7.

Desde la tarde de ese día y hasta la madrugada del miércoles 11, el perímetro de seguridad de Palermo tendrá controles y restricciones totales. Los ingresos y egresos peatonales y vehiculares estarán habilitados por avenida Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras.

Recoleta: qué calles estarán dentro del perímetro restringido

En las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica también se establecerá un área de circulación restringida. Desde el sábado 7 hasta el miércoles 11 de noviembre estará prohibido el tránsito vehicular dentro del perímetro delimitado por avenida del Libertador, avenida Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.

Los accesos habilitados para ingresar a esa zona serán los cruces de Avenida Callao y Quintana, y Libertad y Quintana. Según el esquema informado, durante ese período tampoco se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios ubicados dentro del perímetro.

Cortes y restricciones en Luján por la llegada de León XIV

El operativo que incluye el cierre de la autovía también contempla restricciones en distintos puntos de Luján, tanto los días previos como durante la llegada de León XIV, en lo que son dos grandes zonas: la zona cero y la zona de influencia.

En la zona cero, iniciarán el sábado 7 de noviembre a la medianoche, cuando se interrumpirá el acceso Tótem desde la bajada Walk de la Autovía 7. En tanto, la calle 9 de Julio, entre 25 de Mayo y Mitre, permanecerá habilitada para el ingreso peatonal hacia la Basílica.

El domingo 8 por la noche comenzará el despeje vehicular de la zona cero, seguido por su cierre total el lunes 9. Además, el martes 10 a la medianoche cerrarán por completo la salida de la avenida Nuestra Señora de Luján hacia la Autovía 7. Por otra parte, habrá restricciones de estacionamientos y cierres complementarios, junto con cortes en puentes, desde el lunes 9 a la medianoche.

Por otra parte, el Municipio de Luján recomendó priorizar los desplazamientos a pie para llegar hasta el santuario, mientras que anticipó que tanto el ferrocarril Sarmiento como San Martín funcionarán con su máxima capacidad operativa.

En pocas palabras

  • Visita papal: Operativo de seguridad desde el 4 hasta el 11 de noviembre con restricciones en Palermo y Recoleta.
  • Cortes en Palermo: Avenida del Libertador tendrá cortes parciales y totales entre Sucre y Ugarteche hasta el 16 de noviembre.
  • Restricciones en Recoleta: Perímetro vehicular restringido en la Nunciatura Apostólica desde el 7 hasta el 11 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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