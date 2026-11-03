Nuevos cortes en CABA por la visita del papa León XIV: cuándo empiezan y qué calles estarán afectadas

Durante los primeros días, los vecinos que viven sobre la avenida podrán acceder a sus cocheras mediante un carril exclusivo. Esa posibilidad estará disponible hasta el sábado 7.

Desde la tarde de ese día y hasta la madrugada del miércoles 11, el perímetro de seguridad de Palermo tendrá controles y restricciones totales. Los ingresos y egresos peatonales y vehiculares estarán habilitados por avenida Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras.

Recoleta: qué calles estarán dentro del perímetro restringido

En las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica también se establecerá un área de circulación restringida. Desde el sábado 7 hasta el miércoles 11 de noviembre estará prohibido el tránsito vehicular dentro del perímetro delimitado por avenida del Libertador, avenida Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.

Los accesos habilitados para ingresar a esa zona serán los cruces de Avenida Callao y Quintana, y Libertad y Quintana. Según el esquema informado, durante ese período tampoco se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios ubicados dentro del perímetro.

Cortes y restricciones en Luján por la llegada de León XIV

El operativo que incluye el cierre de la autovía también contempla restricciones en distintos puntos de Luján, tanto los días previos como durante la llegada de León XIV, en lo que son dos grandes zonas: la zona cero y la zona de influencia.

En la zona cero, iniciarán el sábado 7 de noviembre a la medianoche, cuando se interrumpirá el acceso Tótem desde la bajada Walk de la Autovía 7. En tanto, la calle 9 de Julio, entre 25 de Mayo y Mitre, permanecerá habilitada para el ingreso peatonal hacia la Basílica.

El domingo 8 por la noche comenzará el despeje vehicular de la zona cero, seguido por su cierre total el lunes 9. Además, el martes 10 a la medianoche cerrarán por completo la salida de la avenida Nuestra Señora de Luján hacia la Autovía 7. Por otra parte, habrá restricciones de estacionamientos y cierres complementarios, junto con cortes en puentes, desde el lunes 9 a la medianoche.

Por otra parte, el Municipio de Luján recomendó priorizar los desplazamientos a pie para llegar hasta el santuario, mientras que anticipó que tanto el ferrocarril Sarmiento como San Martín funcionarán con su máxima capacidad operativa.