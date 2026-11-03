¿Se termina una era? El Trece tendría decidido reemplazar a Mirtha Legrand por otra figura en 2027

En ese contexto, Pallares sorprendió al revelar quién sería la elegida por las autoridades del canal para asumir ese desafío. Se trata nada menos que de Moria Casán, quien podría suceder a la legendaria presentadora en la pantalla de El Trece con una propuesta similar a la del ciclo de la Chiqui los sábados por la noche.

“El año que viene, las noches del sábado serían conducidas, en un formato similar a este, por Moria Casán”, aseguró el periodista en el programa de espectáculos. De todas maneras, también aclaró que la iniciativa no comenzaría inmediatamente, sino que su puesta en marcha estaría prevista para marzo del próximo año.

La intención sería conservar la esencia del formato, con encuentros alrededor de una mesa y las tradicionales conversaciones con invitados, aunque con el sello personal de la nueva conductora. De esta manera, Moria podría convertirse en la protagonista de las noches de los sábados, en una apuesta que marcaría una nueva etapa para la programación del canal.

Por último, Adrián Pallares también hizo referencia al interés que existiría dentro de la señal por sumar a la conductora a distintos proyectos, dado que actualmente está al frente de las mañanas de la señal de Constitución con La mañana con Moria. “Se haría cargo de estas cenas o de algo similar. A Moria le gusta mucho al canal. Me dijeron que Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio, televisión, lo que haya”, concluyó.

De esta manera, mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación para festejar con todo sus 100 años el próximo 23 de febrero, El Trece ya tendría encaminada una alternativa para sostener uno de sus espacios más tradicionales. Y el nombre de Moria Casán aparece como la gran apuesta para tomar la posta a partir de marzo de 2027.

Cuál es el lujoso obsequio que preparan para los 100 años de Mirtha Legrand

La cuenta regresiva para el cumpleaños número 100 de Mirtha Legrand ya está en marcha y los preparativos para celebrar una fecha tan especial comienzan a generar expectativa. En medio de las versiones sobre una gran fiesta que estaría organizando Adrián Suar, se conoció un posible regalo exclusivo que tendría como destinataria a la histórica conductora. Se trata de una rosa de oro y plata, una pieza artesanal que promete convertirse en uno de los homenajes más significativos por su centenario.

La novedad se conoció en La Mañana con Moria (El Trece), donde Gustavo Méndez dio detalles del particular obsequio que estaría preparando un reconocido orfebre. Antes de revelar la sorpresa, el panelista recordó cuánto falta para el esperado acontecimiento. "Volviendo al tema de Mirtha, faltan 114 días para que sea centenaria, 100 años", comentó al aire.

Luego, el periodista dio a conocer quién estaría detrás de la creación y sorprendió con las características de la pieza. "Lo que tengo es una información: Juan Carlos Pallarols, quien ha hecho para presidentes, para papas, para reyes, etcétera, estaría preparando una rosa, por Rosa María, de oro y plata, que mediría 30 centímetros", reveló.

El obsequio tendría un significado muy especial, ya que estaría inspirado en el nombre real de la diva, Rosa María Juana Martínez Suárez. De esta manera, la rosa no sería solamente una joya de lujo, sino también un reconocimiento pensado especialmente para homenajear su historia y trayectoria.

Además, durante el programa señalaron que Nacho Viale, nieto de la conductora, estaría involucrado en los detalles de la creación y siguiendo de cerca el diseño para que todo esté preparado a tiempo.

"Se lo está haciendo con tiempo. Nacho Viale está siguiendo de cerca el diseño de esta rosa de oro y plata", concluyó Gustavo Méndez, al revelar un nuevo detalle de los preparativos para el cumpleaños número 100 de Mirtha Legrand.