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La 10 de la Selección Argentina, sin dueño: el mítico dorsal que dejó Messi no será usado en la próxima fecha FIFA

La mítica camiseta 10 de la Selección que dejó vacante Lionel Messi no se usará en la fecha FIFA. Los motivos.

La mítica camiseta 10 de la Selección que dejó vacante Lionel Messi no se usará en la fecha FIFA. 

La mítica camiseta 10 de la Selección que dejó vacante Lionel Messi no se usará en la fecha FIFA. 

La Selección Argentina se alista para iniciar una nueva etapa en su historia futbolística con el comienzo formal de la era posterior a Lionel Messi. En la antesala del clásico frente a Uruguay, pactado para disputarse el próximo 13 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), la principal incógnita de los fanáticos pasa por saber quién vestirá la camiseta número 10 que el astro rosarino lució durante casi dos décadas y que quedó oficialmente vacante tras su partido de despedida contra Benín en el Estadio Monumental.

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Pese a las especulaciones generadas en torno al legendario dorsal, la definición deberá esperar. Debido a que las normativas de la FIFA para los partidos amistosos de preparación no imponen la obligación de asignar correlativamente las camisetas del 1 al 11, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni resolvió mantener la mítica 10 colgada en el vestuario, por lo que la prenda continuará sin dueño al menos durante los compromisos de esta ventana internacional.

Quiénes son los candidatos a heredar la camiseta 10 de la Selección Argentina a partir de 2027

La decisión sobre el futuro portador del emblemático número se postergará hasta el reinicio de la competencia oficial en 2027, momento en el que la Albiceleste vuelva a salir a la cancha para disputar los encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas. En ese contexto, todas las miradas convergen en la figura de Nico Paz, mediocampista que atraviesa un presente superlativo en el Como de Italia —donde viene de marcar un gol y brindar una asistencia en la goleada 9-1 sobre Lens por la Champions League— y que tuvo participaciones destacadas en las últimas presentaciones del seleccionado mayor.

El talentoso volante zurdo convirtió de forma consecutiva en los tres amistosos disputados frente a Bolivia (partido en el que además aportó una asistencia), Burkina Faso y Benín. Su nivel futbolístico motivó el elogio público de su compañero Valentín Barco, quien expresó: "Del juego de Nico me gusta todo. Me gusta mucho cómo juega. Ojalá tenga la 10, me gustaría".

No obstante, la nómina de aspirantes al dorsal no se agota de forma exclusiva en el juvenil del fútbol italiano. En el abanico de alternativas también figuran futbolistas de peso dentro de la estructura del equipo:

  • Alexis Mac Allister: El mediocampista ya cuenta con el antecedente de haber lucido la camiseta 10 durante sus etapas en Argentinos Juniors, Brighton y actualmente en el Liverpool.

  • Enzo Fernández: El volante central, caracterizado por su buen pie y su vocación de enganche, asoma como otra de las variantes naturales de jerarquía dentro del plantel.

  • Franco Mastantuono: El atacante se distingue por ser el único integrante de la actual convocatoria que ya vistió la 10 de Messi en un partido de carácter oficial, cuando ingresó ante Ecuador en la ciudad de Guayaquil.

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