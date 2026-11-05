La 10 de la Selección Argentina, sin dueño: el mítico dorsal que dejó Messi no será usado en la próxima fecha FIFA

Quiénes son los candidatos a heredar la camiseta 10 de la Selección Argentina a partir de 2027

La decisión sobre el futuro portador del emblemático número se postergará hasta el reinicio de la competencia oficial en 2027, momento en el que la Albiceleste vuelva a salir a la cancha para disputar los encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas. En ese contexto, todas las miradas convergen en la figura de Nico Paz, mediocampista que atraviesa un presente superlativo en el Como de Italia —donde viene de marcar un gol y brindar una asistencia en la goleada 9-1 sobre Lens por la Champions League— y que tuvo participaciones destacadas en las últimas presentaciones del seleccionado mayor.