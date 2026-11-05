La 10 de la Selección Argentina, sin dueño: el mítico dorsal que dejó Messi no será usado en la próxima fecha FIFA

La Selección Argentina se alista para iniciar una nueva etapa en su historia futbolística con el comienzo formal de la era posterior a Lionel Messi. En la antesala del clásico frente a Uruguay, pactado para disputarse el próximo 13 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), la principal incógnita de los fanáticos pasa por saber quién vestirá la camiseta número 10 que el astro rosarino lució durante casi dos décadas y que quedó oficialmente vacante tras su partido de despedida contra Benín en el Estadio Monumental.