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Freno bancario de cinco días en noviembre: ANSES confirmó cómo será el nuevo calendario de pagos

A causa de una interrupción bancaria consecutiva que se extenderá durante cinco jornadas por feriados, asuetos y el Día del Empleado Bancario, el organismo previsional unificó el inicio del cronograma de liquidación para jubilaciones, AUH y pensiones.

Freno bancario de cinco días en noviembre: ANSES confirmó cómo será el nuevo calendario de pagos por DNI

Freno bancario de cinco días en noviembre: ANSES confirmó cómo será el nuevo calendario de pagos por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reprogramó el inicio de su calendario oficial de pagos de noviembre debido a un freno en la atención presencial de las entidades financieras que afectará la primera quincena del mes. Como consecuencia de esta medida, los depósitos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones comenzarán de forma unificada a partir del miércoles 11 de noviembre, modificando la dinámica habitual del organismo.

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¿Por qué los bancos estarán cerrados durante cinco días en noviembre?

La inactividad operativa y la falta de atención presencial en las sucursales de todo el país responden a la superposición de fechas festivas, celebraciones gremiales y normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA):

  • Viernes 6 de noviembre: celebración del Día del Empleado Bancario, jornada de cese de actividad y no laborable para todo el sector financiero.

  • Sábado 7 y domingo 8 de noviembre: fin de semana habitual sin atención en sucursales.

  • Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional dispuesto en todo el territorio argentino con motivo de la misa central en Buenos Aires por la visita del papa León XIV.

  • Martes 10 de noviembre: Feriado bancario formalizado por el BCRA mediante la Comunicación "A" 8487, completando los cinco días de interrupción en la atención al público.

¿Cómo queda el nuevo cronograma de pagos para jubilados y pensionado?

Tras la reapertura de las entidades financieras, la ANSES pondrá en marcha el esquema de liquidación de haberes mínimos y pensiones distribuyéndolo según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminados en 5 a 9: continuarán de a una terminación por día hábil a partir de la semana siguiente, finalizando el viernes 20 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC) y haberes superiores: para agilizar la entrega de fondos tras el parate bancario, el organismo agrupó la liquidación de varias terminaciones de DNI en las primeras 72 horas hábiles de la reapertura:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

¿Cómo afecta el nuevo calendario a la AUH y las asignaciones familiares?

La unificación del inicio de pagos dispuesta para el miércoles 11 de noviembre abarca a todo el universo de prestaciones sociales administradas por la ANSES, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares de trabajadores formales.

  • Acreditación en cuenta: los montos correspondientes al haber mensual, sumados a los complementos alimentarios (como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche), estarán disponibles en las cuentas bancarias de los titulares a partir de las fechas asignadas según el DNI.

  • Operatividad digital: cabe destacar que, a pesar del cierre presencial de las sucursales bancarias entre el viernes 6 y el martes 10 de noviembre, las operaciones a través de cajeros automáticos, home banking, billeteras virtuales y la aplicación Mi ANSES operarán con normalidad para consultas y gestiones virtuales.

En pocas palabras

  • ANSES reprogramó pagos: Los haberes de noviembre iniciarán el miércoles 11 por inactividad bancaria.
  • Cierre bancario: Del 6 al 10 de noviembre no habrá atención al público por feriados y celebraciones gremiales.
  • Nuevos cronogramas: Jubilados, pensionados, AUH y asignaciones familiares cobrarán según terminación de DNI a partir del 11 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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