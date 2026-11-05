Freno bancario de cinco días en noviembre: ANSES confirmó cómo será el nuevo calendario de pagos

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminados en 5 a 9: continuarán de a una terminación por día hábil a partir de la semana siguiente, finalizando el viernes 20 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC) y haberes superiores: para agilizar la entrega de fondos tras el parate bancario, el organismo agrupó la liquidación de varias terminaciones de DNI en las primeras 72 horas hábiles de la reapertura:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

¿Cómo afecta el nuevo calendario a la AUH y las asignaciones familiares?

La unificación del inicio de pagos dispuesta para el miércoles 11 de noviembre abarca a todo el universo de prestaciones sociales administradas por la ANSES, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares de trabajadores formales.