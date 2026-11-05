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Se conoció quién estafó a Barbie Simons con la herencia de su papá: "Era de..."

La periodista Barbie Simons habló en Blender sobre la estafa que sufrió con el dinero que le dejó Leonardo Simons, y en Puro Show revelaron detalles del caso y por qué sería difícil que recupere lo perdido.

5 nov 2026, 14:05
Barbie Simons contó cómo la estafaron con la herencia de su papá: Era de confianza

Barbie Simons contó cómo la estafaron con la herencia de su papá: "Era de confianza"

Barbie Simons contó cómo la estafaron con la herencia de su papá: Era de confianza

Barbie Simons contó cómo la estafaron con la herencia de su papá: "Era de confianza"

Barbie Simons habló del duro momento que atravesó al ser víctima de una estafa que se llevó los ahorros que había heredado de su padre, el querido conductor Leonardo Simons.

En el streaming Blender, la periodista explicó que cuidó ese dinero durante años como un resguardo para su futuro, pero que se esfumó tras ponerlo en manos de un financista que terminó estafándola a ella y a otras 25 personas.

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"Sufrí una estafa con la herencia de mi papá, fue como que me lo vuelvan a quitar. Era lo que me quedaba de mi papá, que siempre cuidé, que nunca toqué, porque yo toda mi vida laburé desde que tengo uso de razón y desde que tengo 19 años viví de mi trabajo y siempre por suerte me fue muy bien. Era un seguro, un respaldo, mi jubilación para el día que ya no pueda trabajar", dijo Simons, visiblemente conmovida.

Según su relato, durante la pandemia decidió colocar una suma importante en una mesa de dinero, guiada por el consejo de conocidos que confiaban en el mismo financista. "Me estafaron, eso fue el año pasado", señaló.

El juicio de Barbie Simons contra el financista

En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que el hombre al que Barbie Simons le confió sus ahorros gozaba de buena reputación entre personas con mucho dinero: "Era una persona de confianza entre un grupo de personas de muchísimo dinero, uno con esa referencia dice, bueno, voy a confiar, pero no era un amigo".

A su turno, Nancy Duré detalló cómo siguió el caso: "Hace un poco más de un año y medio esta persona desaparece, entonces Barbie en la desesperación empieza un juicio, que le llevó un año y medio, ella la pasó muy muy mal el año pasado. El financista se declaró en quiebra, no tiene ningún activo y por lo tanto ella no puede recuperar nada de su dinero".

El impacto emocional fue enorme para la periodista, que vinculó esa herencia con el legado de su papá: "Fue eso, fue que me quiten la otra parte que me quedaba de mi papá, de todo su trabajo en los medios, de una carrera intachable, de mucho sacrificio, de mucho trabajo".

Para Barbie, entonces, la pérdida fue mucho más que económica: sintió que se desvanecía el último lazo tangible con su padre.

     

 

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