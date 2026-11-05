Se conoció quién estafó a Barbie Simons con la herencia de su papá: "Era de..."

El juicio de Barbie Simons contra el financista

En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que el hombre al que Barbie Simons le confió sus ahorros gozaba de buena reputación entre personas con mucho dinero: "Era una persona de confianza entre un grupo de personas de muchísimo dinero, uno con esa referencia dice, bueno, voy a confiar, pero no era un amigo".

A su turno, Nancy Duré detalló cómo siguió el caso: "Hace un poco más de un año y medio esta persona desaparece, entonces Barbie en la desesperación empieza un juicio, que le llevó un año y medio, ella la pasó muy muy mal el año pasado. El financista se declaró en quiebra, no tiene ningún activo y por lo tanto ella no puede recuperar nada de su dinero".

El impacto emocional fue enorme para la periodista, que vinculó esa herencia con el legado de su papá: "Fue eso, fue que me quiten la otra parte que me quedaba de mi papá, de todo su trabajo en los medios, de una carrera intachable, de mucho sacrificio, de mucho trabajo".

Para Barbie, entonces, la pérdida fue mucho más que económica: sintió que se desvanecía el último lazo tangible con su padre.