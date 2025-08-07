En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Mercurio retrógrado
Leo
ASTROLOGÍA

Mercurio retrógrado en Leo: lo que viene y cómo prepararte para el pico del tránsito

El 15 de agosto comienza un nuevo Mercurio retrógrado en Leo. Enterate qué revisar antes de esa fecha y cómo te impacta según tu signo del zodíaco.

Mercurio retrógrado no es un enemigo

Mercurio retrógrado no es un enemigo, sino una oportunidad para revisar, aprender y corregir. En Leo, nos llama a reconectar con nuestra autenticidad y evitar decisiones guiadas solo por el ego.

Mercurio inicia un nuevo ciclo retrógrado este 15 de agosto de 2025, y esta vez lo hace en el signo de Leo, activando temas vinculados a la autoexpresión, el ego, la creatividad y los vínculos amorosos. Como siempre, este tránsito planetario trae desafíos en la comunicación, los acuerdos y los desplazamientos, pero al ocurrir en un signo de fuego como Leo, también puede remover emociones intensas, discusiones impulsivas y decisiones tomadas “con el corazón caliente”.

Leé también Mercurio retrógrado en agosto: cómo afecta a tu signo y qué no conviene hacer
mercurio retrogrado en agosto: como afecta a tu signo y que no conviene hacer

Aunque el retroceso astronómico comienza oficialmente el 15 de agosto, desde el 4 de agosto ya estamos bajo la influencia de su sombra pre-retrógrada, una etapa donde las señales de alerta comienzan a aparecer. Si tenés que firmar contratos, tomar decisiones importantes o viajar, este es el momento de planificar con cautela.

mercurio retrogrado

¿Qué significa que Mercurio esté retrógrado?

Mercurio retrógrado es un fenómeno que ocurre tres o cuatro veces al año, cuando el planeta parece ir hacia atrás en su órbita desde la perspectiva de la Tierra. Astrológicamente, esto simboliza revisiones, demoras y errores de percepción. En Leo, este movimiento puede tocar aspectos relacionados con la autoestima, los romances, el liderazgo personal y las decisiones impulsivas.

Fechas clave de Mercurio retrógrado en Leo 2025

  • Sombra pre-retrógrada: del 4 al 14 de agosto

  • Retrógrado oficial: del 15 de agosto al 10 de septiembre

  • Sombra post-retrógrada: del 11 al 25 de septiembre

mercurio retrogrado signos astrolgoia

Qué cosas evitar durante este Mercurio retrógrado

  • Firmar contratos o compromisos importantes sin leer la letra chica.

  • Lanzar nuevos proyectos sin revisar bien los detalles.

  • Tener conversaciones importantes sin pensar antes de hablar.

  • Volver con ex parejas solo por nostalgia.

  • Tomar decisiones financieras apresuradas.

Qué hacer antes del 15 de agosto

  • Respalda archivos y hacé copia de seguridad de tus dispositivos.

  • Revisá los vencimientos de pagos, contratos o trámites legales.

  • Anotá tus ideas, pero esperá para ejecutarlas.

  • Prestá atención a conversaciones que se repiten: pueden ser señales.

mercurio retrogrado 4

Cómo afecta Mercurio retrógrado en Leo a cada signo

Aries, Leo y Sagitario: el tránsito activa su zona del yo. Cuidado con decisiones impulsivas, roces con jefes o parejas, y enredos por orgullo.

Tauro, Virgo y Capricornio: es un buen momento para revisar asuntos familiares o del hogar. No es tiempo para mudanzas ni cambios bruscos.

Géminis y Libra: las palabras pueden herir o ser malinterpretadas. No todos los mensajes necesitan ser enviados. Volvé a leer antes de hablar.

Cáncer y Piscis: posibles enredos económicos o de autoestima. Ideal para revisar tus talentos y redefinir cómo te valorás.

Escorpio y Acuario: tensiones con figuras de autoridad o dentro del trabajo. Momento de reformular tu rol sin enfrentamientos innecesarios.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mercurio retrógrado Leo Astrología Signos signos del zodíaco signo agosto
Notas relacionadas
¿Por qué estás tan irritable hoy? Mercurio retrógrado y Marte en Libra tienen la respuesta
Mercurio retrógrado y Marte en Libra: los signos que tendrán que elegir con el corazón
Mercurio retrógrado en Leo: hasta qué día de agosto sigue y cómo afecta a cada signo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar