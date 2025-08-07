Mercurio retrógrado en Leo: lo que viene y cómo prepararte para el pico del tránsito

mercurio retrogrado signos astrolgoia
Qué cosas evitar durante este Mercurio retrógrado
Firmar contratos o compromisos importantes sin leer la letra chica.
Lanzar nuevos proyectos sin revisar bien los detalles.
Tener conversaciones importantes sin pensar antes de hablar.
Volver con ex parejas solo por nostalgia.
Tomar decisiones financieras apresuradas.
Qué hacer antes del 15 de agosto
Respalda archivos y hacé copia de seguridad de tus dispositivos.
Revisá los vencimientos de pagos, contratos o trámites legales.
Anotá tus ideas, pero esperá para ejecutarlas.
Prestá atención a conversaciones que se repiten: pueden ser señales.
Cómo afecta Mercurio retrógrado en Leo a cada signo
Aries, Leo y Sagitario: el tránsito activa su zona del yo. Cuidado con decisiones impulsivas, roces con jefes o parejas, y enredos por orgullo.
Tauro, Virgo y Capricornio: es un buen momento para revisar asuntos familiares o del hogar. No es tiempo para mudanzas ni cambios bruscos.
Géminis y Libra: las palabras pueden herir o ser malinterpretadas. No todos los mensajes necesitan ser enviados. Volvé a leer antes de hablar.
Cáncer y Piscis: posibles enredos económicos o de autoestima. Ideal para revisar tus talentos y redefinir cómo te valorás.
Escorpio y Acuario: tensiones con figuras de autoridad o dentro del trabajo. Momento de reformular tu rol sin enfrentamientos innecesarios.