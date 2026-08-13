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El "refuerzo" de lujo que tendrá Eduardo Coudet en River para afrontar una seguidilla decisiva

River deberá disputar cuatro partidos en diez días y, para esa importante seguidilla, Eduardo "Chacho" Coudet contará con un "refuerzo". Los detalles.

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El refuerzo de lujo que tendrá Eduardo Coudet en River para afrontar una seguidilla decisiva

El panorama para Eduardo Coudet en River comienza a matizarse con algunas buenas noticias en medio de un contexto exigente. Con la mira puesta en el próximo compromiso ante Argentinos Juniors en el estadio Monumental y en los decisivos cruces de la Copa Sudamericana que se avecinan, el cuerpo técnico no solo aguarda por el debut de su flamante incorporación estelar, Thiago Almada, sino que también recupera a una pieza importante para la última línea: Tobías Ramírez.

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River va por la recuperación en Copa Sudamericana. (Foto: @RiverPlate)

El zaguero de 19 años recibió el alta médica hace casi dos semanas tras superar una larga inactividad de cuatro meses producto de un síndrome meniscal externo que requirió intervención quirúrgica. Con el objetivo de sumar ritmo de competencia, este martes volvió a tener minutos formales en el empate sin goles de la Reserva dirigida por Marcelo Escudero frente a Godoy Cruz, perfilándose como una alternativa concreta para el primer equipo.

Cómo fue el paso de Tobías Ramírez por River desde su llegada

La historia del defensor en el Millonario ha estado marcada por la falta de continuidad debido a los problemas físicos. Llegó a fines de marzo proveniente justamente de Argentinos Juniors, el rival de este fin de semana, pero desde su desembarco solo pudo disputar 45 minutos oficiales.

Aquella única presentación se dio el 12 de abril ante Racing en Avellaneda. Esa noche, su rendimiento fue de menor a mayor, aunque el Chacho Coudet decidió reemplazarlo en el entretiempo luego de que fuera amonestado de manera temprana, a los ocho minutos de la etapa inicial.

Qué alternativas le aporta el zaguero al esquema defensivo de Coudet

La reaparición del defensor genera expectativas en el cuerpo técnico ante el nivel irregular que atraviesa Lucas Martínez Quarta y la consolidación de Nicolás Otamendi en la zaga central. Si bien la idea inicial es mantener a la dupla titular, Ramírez aporta una salida limpia con pierna diestra y se adapta con comodidad como segundo marcador central, además de sumar agresividad en los duelos individuales.

Con su regreso, el plantel del Millonario robustece sus variantes en el fondo. Coudet pasa a tener cuatro o cinco marcadores centrales disponibles en sus convocatorias habituales: Otamendi, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, el propio Ramírez y Facundo González (quien, si bien suele ser alternativa como lateral izquierdo, es marcador central por naturaleza y tuvo una sólida actuación en esa posición ante Carabobo en Venezuela). Esta profundidad de plantel será vital para afrontar el exigente calendario que definirá el rumbo del semestre.

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