El "refuerzo" de lujo que tendrá Eduardo Coudet en River para afrontar una seguidilla decisiva

Qué alternativas le aporta el zaguero al esquema defensivo de Coudet

La reaparición del defensor genera expectativas en el cuerpo técnico ante el nivel irregular que atraviesa Lucas Martínez Quarta y la consolidación de Nicolás Otamendi en la zaga central. Si bien la idea inicial es mantener a la dupla titular, Ramírez aporta una salida limpia con pierna diestra y se adapta con comodidad como segundo marcador central, además de sumar agresividad en los duelos individuales.

Con su regreso, el plantel del Millonario robustece sus variantes en el fondo. Coudet pasa a tener cuatro o cinco marcadores centrales disponibles en sus convocatorias habituales: Otamendi, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, el propio Ramírez y Facundo González (quien, si bien suele ser alternativa como lateral izquierdo, es marcador central por naturaleza y tuvo una sólida actuación en esa posición ante Carabobo en Venezuela). Esta profundidad de plantel será vital para afrontar el exigente calendario que definirá el rumbo del semestre.