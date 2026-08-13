A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FUTURO DEPORTIVO

Mauro Icardi negocia con un importante club para estar cerca de sus hijas tras el escándalo con Wanda

Tras conocerse el pedido de Wanda Nara para que Mauro Icardi no tenga contacto con sus hijas, el futbolista negocia con un club europeo mientras busca preservar su vínculo con Francesca e Isabella. Todos los detalles.

13 ago 2026, 12:44
Banner seguínos en google Primicias Ya
Mauro Icardi negocia con un importante club para estar cerca de sus hijas tras el escándalo con Wanda

Mauro Icardi negocia con un importante club para estar cerca de sus hijas tras el escándalo con Wanda

Mauro Icardi negocia con un importante club para estar cerca de sus hijas tras el escándalo con Wanda

Mauro Icardi negocia con un importante club para estar cerca de sus hijas tras el escándalo con Wanda

Las últimas semanas en la vida de Mauro Icardi vienen siendo de lo más agitadas. A su feroz enfrentamiento mediático y judicial con su ex, Wanda Nara, por el vínculo y manutención de Isabella y Francesca -sus dos hijas en común-, se sumó la finalización de su contrato con el Galatasaray en Turquía.

Es así que desde el mes pasado mucho se viene hablando de las posibilidades del rosarino para continuar su carrera futbolística. Si bien un primer momento se habló de clubes de Brasil, de México y hasta de España, ahora se conoció con qué club estaría manteniendo conversaciones para sumarse en un futuro inmediato.

Leé también

La provocativa foto de la China Suárez e Icardi que podría generar un nuevo conflicto con Benjamín Vicuña

La provocativa foto de la China Suárez e Icardi que podría generar un nuevo conflicto con Benjamín Vicuña

Se trata ni más ni menos que del club italiano Lazio, en Roma, según reveló este jueves el periodista Leo Paradizo en La mañana de Lape (América TV). De esa manera, Icardi podría estar cerca de sus hijas teniendo presente que Wanda se quedó con la casa italiana en la que la familia vivió durante varios años.

"En este momento Mauro Icardi negocia la posibilidad de incorporarse a la Lazio, el equipo del fútbol italiano que juega en la Serie A, en la ciudad de Roma", anunció el panelista del programa que conduce Sergio Lapegüe en las mañanas de América TV.

En tanto, en cuanto a la actual importancia del equipo, competitivamente hablado, Paradizo señaló que si bien la Lazio "es un equipo histórico del fútbol italiano y con mucha repercusión y que es muy popular en Roma, se ha quedado afuera de toda competencia internacional".

Al tiempo que agregó: "Terminó la última temporada en el noveno puesto, con lo cual no juega ni Champions ni Europa League que es la segunda competencia a nivel clubes más importante. Ni la Conference, que es la tercera. No se ha clasificado a ninguna de las tres es decir, solamente tiene por delante la Lazio en la próxima temporada lo que es la Serie A del fútbol italiano". "Es un equipo de mitad de tabla, no es uno de los equipos más fuertes", sentenció.

En este contexto, está más que claro que Mauro Icardi estaría priorizando su situación personal, en pos de poder retomar un contacto fluido y más normal con sus hijas, quienes precisamente tienen nacionalidad italiana, por lo que muchos entienden que desde allí podría continuar con su pedido de restitución internacional de las menores... siempre y cuando no prospere la maniobra legal de Wanda en su intento por bloquear toda comunicación de las nenas con su papá alegando supuestos problemas psicológicos y hasta de violencia por parte del futbolista para con las pequeñas.

Por qué Mauro Icardi podría perder todo contacto con sus hijas

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar un capítulo luego de que Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, realizara una serie de pedidos ante la Justicia vinculados con las dos hijas que tiene la expareja.

La presentación fue dada a conocer en DDM (América TV), donde la periodista Tatiana Schapiro detalló el contenido del escrito presentado por la representante legal de Wanda y explicó que las medidas solicitadas estarían relacionadas con el conflicto generado alrededor de la documentación de las menores.

Según se expuso en el programa, Rosenfeld argumentó que su intervención busca proteger a las niñas frente a determinadas situaciones que, de acuerdo con el planteo, habrían sido protagonizadas por su padre. En ese sentido, Schapiro leyó parte del documento: “Vengo a solicitar con carácter urgente y con carácter cautelar la adopción de medidas de protección respecto de las niñas ante la conducta desplegada por su progenitor, Mauro Icardi”.

De acuerdo con lo informado al aire, la defensa de Wanda Nara sostiene que el episodio habría provocado consecuencias emocionales en las menores y que, por ese motivo, considera necesaria una intervención judicial inmediata.

“Dicha conducta ha generado en las niñas un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial”, continuó leyendo la periodista en DDM.

Schapiro explicó que el escrito hace especial referencia al conflicto relacionado con los pasaportes. A partir de ese episodio, Ana Rosenfeld solicitó que el cuidado de las niñas quede exclusivamente en manos de su madre y que Mauro Icardi sea sometido a evaluaciones profesionales.

Entre los pedidos enumerados aparecen el “cuidado exclusivo de las niñas a favor de su madre”, la “suspensión cautelar de la responsabilidad parental del señor Icardi” y la realización de “pericias psicológicas y psiquiátricas al progenitor”.

Pero el planteo judicial también contempla restringir temporalmente las vías de comunicación entre el futbolista y sus hijas. “Suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones en relación a su conducta y a las formas de dirigirse a las menores”, señala el escrito. Ante la contundencia del pedido, Schapiro reaccionó: “Esto es tremendo”.

Por último, la presentación incluye otro requerimiento dirigido al exjugador: que realice una capacitación vinculada con situaciones de violencia familiar y de género. “Se intima al señor Icardi a realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género”, expresó la periodista.

Además, el documento sostiene: “La conducta del progenitor excede una mera diferencia entre adultos durante la incidencia vinculada con la documentación del viaje, comunicándose con las menores, diciéndoles que su madre las habría secuestrado y colocándolas en una situación de presión emocional”.

De esta manera, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a quedar en manos de la Justicia, con una serie de medidas cautelares solicitadas por la defensa de la empresaria en relación con sus hijas.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi

Lo más visto