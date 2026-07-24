El vocero presidencial habló sobre el dólar: "Que llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad"

Además, destacó que el Banco Central continúa acumulando reservas y que el superávit de cuenta corriente fortalece el programa económico. No obstante, admitió que factores externos, como una mala cosecha o eventos climáticos adversos, podrían modificar el escenario previsto por el Gobierno.

De todas maneras hay un dato que conviene no perder de vista: el índice acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a esta fecha es del 16,8%. En cambio, el dólar, en el mismo período sólo aumentó un 4,85% en relación al peso en la cotización oficial.

Si se sigue la lógica del vocero presidencial se puede entender el porqué de ese número ($1800 por un dólar). al día de hoy, aplicando la misma inflación al dólar oficial que da el IPC da esta cuenta: al tres de enero, el dólar Banco Nación estaba en $1.445. Si se lo ajusta por el IPC al día de hoy (última medición fue en junio) da $1.688 contra los $1.515 de este día en la cotización oficial.

Como Ravier habló de "unos meses", se puede estimar un 20% para el IPC acumulado. Trasladado al dólar, se llega a los 1.750 pesos. El vocero dijo que eso no impactaría en la economía. ¿Tampoco en los precios y en la inflación?