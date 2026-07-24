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El vocero presidencial habló sobre el dólar: "Que llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad"

Adrián Ravier fue a un canal de streaming partidario del Gobierno. Allí hizo una especulación sobre cómo podría fluctuar el dólar en poco tiempo. Lo hizo ante las consultas sobre si la cotización de la divisa está atrasada o no en nuestro país.

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El vocero del Gobierno habló sobre posibles variaciones del tipo de cambio en unos meses

El vocero del Gobierno habló sobre posibles variaciones del tipo de cambio en unos meses, (Foto: A24.com)
Leé también El dólar cerró en $1.510 en el Banco Nación y alcanzó su nivel más alto en 15 días
La cotización oficial volvió a subir este jueves en un contexto marcado por la incertidumbre internacional. (Foto: archivo)

En medio del debate sobre el nivel del tipo de cambio, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que el dólar podría ubicarse entre los $1.700 y $1.800 en los próximos meses. Pero inmediatamente descartó que ese cambio (suba) pueda repercutir en la economía nacional.

Durante una entrevista, el funcionario sostuvo que la estabilidad cambiaria "está muy clara" y rechazó las comparaciones con las fuertes devaluaciones registradas en otros períodos de la historia argentina. Como ejemplo, recordó que durante la gestión de Mauricio Macri el dólar pasó de $15 a $60 y mencionó la salida de la convertibilidad en 2002 para señalar que hoy no existen condiciones para un movimiento de esa magnitud.

Ravier también aseguró que, si el tipo de cambio llegara a esos valores en los próximos meses, la corrección sería "mínima" y no tendría un impacto significativo sobre el bolsillo de los argentinos.

Además, destacó que el Banco Central continúa acumulando reservas y que el superávit de cuenta corriente fortalece el programa económico. No obstante, admitió que factores externos, como una mala cosecha o eventos climáticos adversos, podrían modificar el escenario previsto por el Gobierno.

De todas maneras hay un dato que conviene no perder de vista: el índice acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a esta fecha es del 16,8%. En cambio, el dólar, en el mismo período sólo aumentó un 4,85% en relación al peso en la cotización oficial.

Si se sigue la lógica del vocero presidencial se puede entender el porqué de ese número ($1800 por un dólar). al día de hoy, aplicando la misma inflación al dólar oficial que da el IPC da esta cuenta: al tres de enero, el dólar Banco Nación estaba en $1.445. Si se lo ajusta por el IPC al día de hoy (última medición fue en junio) da $1.688 contra los $1.515 de este día en la cotización oficial.

Como Ravier habló de "unos meses", se puede estimar un 20% para el IPC acumulado. Trasladado al dólar, se llega a los 1.750 pesos. El vocero dijo que eso no impactaría en la economía. ¿Tampoco en los precios y en la inflación?

En pocas palabras

  • Ravier: Afirmó que el dólar oficial podría alcanzar los $1.700 o $1.800 en los próximos meses.
  • Perspectiva oficial: Descartó que esto implique una crisis cambiaria o devaluación brusca, previendo un impacto limitado sobre los precios.
  • Comparativa: El IPC acumulado en el año es del 16,8%, mientras que el dólar oficial subió solo un 4,85%.
Resumen generado por Thinkindot AI
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