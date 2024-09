MARCÁ como LEÍDO a TODOS tus CHATS de WHATSAPP: hacelo de una manera sencilla

De esta forma vas a poder poner como "leídos" a todos tus chats en WhatsApp:

Cabe aclarar que este "hack" es para las versiones de WhatsApp para Android, y que se descubrió en la beta 2.24.18.11 de este sistema operativo, gracias al medio WebBetaInfo. Ellos fueron quienes encontraron la forma exacta de cómo hacerlo, tocando una vez sola de la siguiente manera:

1.JPG Poné a todos tus chats de WhatsApp como leídos. Foto: WeBetaInfo.

Para borrar todas las notificaciones no leídas en WhatsApp, solo debemos hacer click en el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha y luego seleccionar la opción "Marcar como leídos" o "Mark all as read", como dice en la imágen. Al hacerlo, todos los puntos verdes en los chats, que señalan los mensajes sin leer, desaparecerán. Esta función ya está disponible en iOS desde hace un tiempo, pero finalmente parece que también estará disponible en Android