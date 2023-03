El video del momento en que detuvieron al ex Gran Hermano Marcelo Corazza por "corrupción de menores"

Embed

Como resultado de los allanamientos, se investigaron seis domicilios y fueron detenidas cuatro personas, una de ellas el histórico productor de Telefe, conocido también como el "Gran Primo", quien reemplaza en el confesionario a Gran Hermano cuando la voz oficial (Rodolfo Valss) no se encuentra disponible.

Hace poco, tras la salida de Alfa, Corazza fue noticia tras recibir un impacto en la espalda en la puerta de los Estudios Pampa, mientras se estaba desarrollando una manifestación del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid).

image.png

Tamara Paganini, tras la detención del ex Gran Hermano Marcelo Corazza por trata de personas: "Creo que es un error"

En las últimas horas se conoció que la Justicia ordenó la detención del ex Gran Hermano Marcelo Corazza por una causa que investiga una red de trata de personas.

Según trascendió, personal de la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad realizó seis allanamientos por este caso de "corrupción de menores". Los procedimientos se dieron en simultáneo en diferentes viviendas de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y en el interior del país.

Embed

En Intrusos (América TV), Tamara Paganini, que fue compañera de Corazza en Gran Hermano, se mostró sorprendida al enterarse de los detalles de esta noticia.

"Me enteré por un productor. Y dije: '¿Marcelo Corazza, trata de personas? No, no me cierra'. La verdad es que espero que sea un error", exclamó la ex figura del famoso reality.

Paganini aseguró que pone las manos en el fuego por el productor de TV. "Lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan, el hermano que cualquier quisiera tener. Quiero creer que Corazza es un 'perejil'", sostuvo.