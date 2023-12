María Becerra fue denunciada por sus vecinos y está todo mal en su barrio

Según contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, los vecinos no solo están muy enojados por los ruidos a deshoras o fiestas, sino la cantidad de autos que visitan la cuadra: “El problema es que la seguridad de ella no te deja estacionar en la cuadra”, dijo el periodista.

image.png

“Siempre tienen autos en la vereda cortando el tránsito, es una zona de colegios y se ven padres con cochecitos esquivando esa zona porque no pueden pasar por los autos que dejan sin espacio. Acá siempre nos respetamos y ella no sé quién se cree, pone un seguridad que te patotea y las reglas no son así”, sumó.

“Soy vecino de María Becerra y no me ha dejado estacionar en la calle en un lugar permitido frente a su casa porque tiene una garita de seguridad que nos echa a los vecinos y sus vehículos no dejan pasar cochecitos de bebé”, contó un vecino que denuncia la situación y aseguran que piensan ir a la Justicia.