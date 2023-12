El video del sorpresivo anuncio nocturno de María Becerra: "Ustedes tranquilos"

En un video que subió a su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 13 millones de seguidores, la nena de Argentina confirmó la esperada novedad.

"Sí, yo soy así. Desaparezco varios días y de repente vuelvo con una bomba", dijo con su habitual humor la joven artista.

Y luego agregó: "Traigo data, chisme, información. Muchos me preguntaban si después del sold out iba a anunciar algo más. Y sí flaca, dale. Ponete a laburar. Va a haber una segunda fecha… Cortita y al pie, no hay más información”.

“Ahora tiro la granada de humo y me voy. Capaz vuelvo en un par de días y doy más información. Ustedes tranquilos”, cerró María Becerra su importante anuncio.

Luego, desde su cuenta en la red social X, expresó tras la gran noticia: "Así quedé después del anuncio que acabo de darles impulsivamente porque me agarró la loca".

La osada propuesta de J Rei a María Becerra después del histórico sold out en River

María Becerra está haciendo historia en la música y luego de anunciar su show más importante para el sábado 23 de marzo de 2024 en el estadio de River Plate en menos de dos horas se conoció que se habían agotado los tickets.

En este sentido, la cantante compartió un divertido video en las redes sociales donde mostraba su reacción al enterarse de esta increíble noticia luego de un llamado telefónico.

"River sold out en menos de dos horas! Qué, me voy a morir, ahí vengo", indicó a pura felicidad la artista mientras se la veía a puro salto y baile.

En el posteo, se destacaron varios mensajes de su novio, J Rei, quien le hizo una jugada propuesta a Becerra en medio de la euforia por el éxito de su fecha en River.

"Ya quiero que tengamos hijos y contarles que mamá fue la primer mujer argentina en llenar un River", indicó J Rei en uno de los comentarios de la publicación.

Y agregó muy feliz: "Se fue internacional la nena de Argentina ya es poco". Ambos están juntos desde hace unos meses y pasan por un gran momento".

María Becerra será la primera mujer argentina en presentarse y llenar el estadio ubicado en Núñez que cuenta con una capacidad de 80 mil personas.