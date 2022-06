Martha Silva, aclamada estilista profesional, habla sobre un innovador tratamiento capilar

Gracias a la calidad de sus tratamientos, celebridades como Rosmeri Marval, Sheryl Rubio, Scarlet Ortiz, Gabriela Spanic y Gaby Espino han quedado encantadas con Bellahair. Tanto es así, que suelen compartir contenido en susredes sociales sobre estos tratamientos y el resultado que han visto en su cabello.

Martha Silva habla sobre el inicio de Bellahair

La historia de Silva no inicia con ella teniendo una idea emprendedora, sino con una mala experiencia que tuvo con su cabello. Martha Silva, que adora el cabello largo en las mujeres, disfrutaba de su larga cabellera cuando decidió hacerse uncambio de look. La mala aplicación de una decoloración causó un severo daño en su cabello y no hubo manera de recuperarlo, por lo que tuvo que cortarlo.

No obstante, Silva es de las personas que toma todas las experiencias negativas y las convierte en algo positivo. A partir de ese momento, empezó a investigar y leer sobre los tratamientos para nutrir el cabello de forma natural. Esto hizo que empezara a probar con diferentes fórmulas hasta llegar a la que hoy se conocecomotratamientos de Bellahair.

Su marca nacióen 2015 cuando abrió su primer centro de cuidado capilar. Para ese tiempo, no era común que los tratamientos fueran 100 % naturales, por lo quese puede considerar a Martha Silva como una de las pioneras de lo que hoy seconsidera tendencia.

Conociendo a Bellahair y su crecimiento

En Maracay-Venezuela, Silva se alió con un laboratoriopara llevar a cabo lafórmula de su creación, quienes con su experiencia pudieron perfeccionarla ycrear productos alternos.Si bien empezaron con hidratación y regeneración capilar, Silva también ideó una línea de tratamientospara cabellos deshidratados,decolorados o con maltrato químico.

Dicho tratamiento fue llamado Bellahair, y tiene la capacidad de nutriryre estructurar cabellos extremadamente procesados o decolorados. También elimina el frizz, rellena la cutícula y aporta brillo y suavidad a la hebra. Según Silvay quienes se han aplicado el tratamiento, el cabello se mantiene brillante, hidratado, saludabley manejable de 3 a 4 meses dependiendo del cuidado que se le dé.

Hoy en día, con profesionales certificados en países como Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Españay Venezuela, su marca se sigue expandiendo gracias a la eficiencia del mismo. Actualmente Silva cuenta con varios reconocimientos a su marca y su aptitud como estilista, además ha publicado dos libros sobre el cuidado del cabello y tieneun tercer libro en proceso.

