Maru Botana y su hija revolucionaron las redes por el impactante parecido: el video viral.

Maru Botana, la reconocida cocinera y jurado de Bake Off Famosos, volvió a ser tendencia, pero esta vez no por sus habilidades culinarias, sino por su participación en un video viral junto a su hija, Sofía Solá. Madre e hija sorprendieron a sus seguidores en TikTok al protagonizar un trend que no solo destacó por su carisma y energía, sino también por el increíble parecido físico entre ambas.