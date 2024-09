Maru Botana le respondió a Jimena Monteverde con un fuerte video: "Es mentira"

"No se si es la forma, el momento o lugar. Solamente para decirles que llega un momento que ya no aguanto más gente hablando mal de mi, difamándome, diciendo cosas que no son ciertas", comenzó Botana su extenso descargo.

"Entonces llega un momento de esta vida a que tengo ganas de hablar. Primero que para mí no hay nada más lindo que hablarse cara a cara y decir las cosas que uno piensa, es lo que les enseño a mis hijos día a día, que cuando tienen un problema lo hablen cara a cara", afirmó.

Y remarcó: "No hay nada más feo que difamar y hablar mal de alguien sin estar la persona, que es lo que me está pasando. A vos Jimena no te conozco, en mi vida te vi la cara, yo nunca saqué un trabajo a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados".

"¿Cómo voy a llegar a un canal y decir: ' no quiero que este fulanita'? Jamás lo haría ni me lo permitirían. Coco es Coco porque empezó a trabajar conmigo, lo hice conocido, vivió en mi casa. No quiero escuchar más mentiras de Yanina (Latorre)", continuó con tono de angustia.

"Estoy acá para limpiar un poco toda esta cosa horrible que me hace mal y es mentira. Tengo una vida que no molesto a nadie, trabajo, tengo mis hijos, tuve un dolor enorme en mi vida y no quiero más. Estoy cansada que la gente me haga mal. Esta gente que tiene algún problema que no lo resolvió, que no se la agarre conmigo", explicó Maru Botana.

Y dejó en claro: "Me encanta dar amor y darlo todo... Estoy cansada y angustiada. Estas cosas pequeñas llega un momento que te molestan y lastiman y decís: basta, se acabó. No tengo nada que esconder. La gente que no me banca que no me siga más".

"Lo que muestro soy lo que soy. Toda esta gente que tiene que hablar mal de otra gente, no sé, que se compren una vida pero que no hagan daño. Jimena no la conozco, ¿yo qué tengo que ver con el problema del otro?", se preguntó.

Y finalizó su descargo: "Me encanta tener mucha gente trabajando y ayudar. Necesitaba sacarme este nudo que tenía acá porque la angustia te genera malestar. Soy una agradecida a pesar de todo lo que me pasó".

Se conoció la interna de la feroz pelea entre Jimena Monteverde y Maru Botana

Está claro que Jimena Monteverde y Maru Botana son dos de las cocineras más populares de la televisión argentina desde hace varios años. Y si bien en un principio entre ellas reinaba la paz, de un tiempo a esta parte la relación entre ambas está absolutamente quebrada, ahora se conocieron los detalles de la guerra de egos.

Entrevistada por Héctor Maugeri en +Caras, Caras TV, Monteverde contó cuándo y por qué dejó de hablarse con Botana, así como aprovechó para disparar con todo contra la otrora conductora de Todo dulce.

“No sé si me odia y si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión, hay que ser un poco malo, y yo no lo soy. Por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es”, deslizó de entrada ante la consulta puntual del conductor sobre su Maru Botana la odia.

Fue allí que recordó: "Teníamos un programa en América TV los fines de semana, y nos iban a dar la posibilidad de ir en la semana. Ella (Botana) presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco (Carreño) no podíamos estar más”.

Y refiriéndose a Carreño, quien durante años fue ayudante televisivo de Maru, Jimena confió punzante: “Yo lo liberé. Conmigo, él es totalmente Coco, totalmente libre, y no se sentía así con Maru”.

Asimismo, la actual chef de Mirtha Legrand y Juana Viale en la pantalla de El Trece, aprovechó para dejar en claro que ella no hubiera obrado de esa manera.

“Nunca pensé en estar en un canal y pedir ser la única cocinera. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste. Maru Botana fue la decepción más grande que tuve en la televisión. Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo”, concluyó letal.