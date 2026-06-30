La sorpresiva aparición de Messi junto a Tom Holland en un video de la nueva Spiderman

Lionel Messi volvió a sorprender fuera de las canchas al participar en uno de los spots promocionales de la nueva película de Spiderman, donde compartió escena con el actor Tom Holland, protagonista de la exitosa saga de Marvel.
El capitán de la Selección argentina participó de una divertida publicidad junto al actor británico, quien interpreta a Peter Parker. El video rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Messi sorprendió al aparecer junto a Tom Holland en un spot de la nueva película de Spider-Man
Lionel Messi volvió a sorprender fuera de las canchas al participar en uno de los spots promocionales de la nueva película de Spiderman, donde compartió escena con el actor Tom Holland, protagonista de la exitosa saga de Marvel.
El video transcurre en un bar de Nueva York, ciudad en la que vive el superhéroe. Allí, el futbolista argentino ingresa al local y se encuentra con Holland, quien interpreta a Peter Parker.
Al reconocer al capitán de la Selección argentina, el actor interrumpe una llamada telefónica y, visiblemente sorprendido, le pregunta: "Vos sos Messi. ¿Estás buscando a Spiderman?"
Ante la consulta, Messi responde únicamente con un "sí".
Segundos después, Holland abandona el lugar y reaparece caracterizado como Spiderman, completando la secuencia que forma parte de la campaña promocional de la nueva película.
A partir de ese momento, el tono del spot cambia hacia el humor. Spiderman le pregunta a Messi si le teme a las alturas y, antes de que pueda responder, lo lleva a recorrer Nueva York columpiándose entre los edificios con sus telarañas. Durante el trayecto, el futbolista aparece gritando mientras atraviesa la ciudad junto al superhéroe.
La pieza promocional no revela detalles de la trama de la película, sino que apunta a generar expectativa de cara a su estreno reuniendo a dos figuras de enorme alcance global: el futbolista argentino y uno de los personajes más populares del universo Marvel.
El clip fue difundido en las redes sociales y rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del fútbol y del universo Marvel, al reunir por primera vez a dos de las figuras más populares del deporte y el cine.