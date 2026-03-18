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"Me crucé con tantas víboras", las declaraciones de Tini Stoessel que resuenan en plena guerra con Emilia Mernes

En medio de la distancia con Emilia Mernes, volvieron a cobrar relevancia fuertes declaraciones de Tini Stoessel sobre las "víboras" que se cruzó en su carrera.

Me crucé con tantas víboras

"Me crucé con tantas víboras", las declaraciones de Tini Stoessel que resuenan en plena guerra con Emilia Mernes

El vínculo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes atraviesa un momento de máxima tensión que no deja de sumar capítulos. En las últimas horas, un gesto en redes sociales volvió a encender las alarmas: la ex protagonista de Violetta dejó de seguir a su colega en Instagram, alimentando con fuerza los rumores de un enfrentamiento entre ambas.

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Aunque ninguna de las dos artistas hizo declaraciones públicas al respecto, lo cierto es que este movimiento virtual no pasó desapercibido para los fanáticos. En el universo de las redes, donde cada acción es analizada al detalle, el unfollow fue interpretado como una señal clara de distanciamiento y profundizó las versiones de una interna que ya venía sonando en el ambiente musical.

En medio de este escenario, cobró una nueva dimensión una frase que Tini había dicho tiempo atrás en una entrevista televisiva y que ahora volvió a circular con fuerza. En aquel momento, la cantante se mostró sincera al hablar sobre las decepciones que atravesó dentro de la industria y el impacto emocional que le generaron algunas relaciones profesionales.

“Estoy harta. Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras que ya ahora es como que… ¿viste los límites en todos los aspectos? Y más en la industria, empecé a reencontrarme”, expresó con contundencia, dejando en evidencia su cansancio frente a determinadas situaciones.

En esa misma línea, profundizó sobre el proceso personal que atravesó para priorizar su bienestar: “Creo que empecé a cuidar mi energía, empecé a decir a estos lugares no voy, esta persona no me hace bien. Porque soy de esperar hasta que me vean en el piso y ahí decir 'bueno, me alejo'”. Y cerró con otra reflexión que también resonó con fuerza: “Ya no quiero llegar más a ese nivel de estar tan destruida para decir 'no quiero que formes parte de mi vida’”.

Si bien en ningún momento dio nombres propios, sus palabras hoy vuelven a tomar protagonismo en medio del conflicto con Emilia Mernes. Las redes sociales, siempre atentas a cada detalle, no tardaron en vincular aquellas declaraciones con la situación actual, generando todo tipo de teorías entre los usuarios.

Por ahora, el silencio de ambas artistas mantiene el misterio. Sin embargo, entre gestos virtuales y frases que resurgen, la distancia parece cada vez más evidente y deja abierta la incógnita sobre si este enfrentamiento tendrá nuevos capítulos en el futuro.

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