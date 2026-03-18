"Me crucé con tantas víboras", las declaraciones de Tini Stoessel que resuenan en plena guerra con Emilia Mernes

En esa misma línea, profundizó sobre el proceso personal que atravesó para priorizar su bienestar: “Creo que empecé a cuidar mi energía, empecé a decir a estos lugares no voy, esta persona no me hace bien. Porque soy de esperar hasta que me vean en el piso y ahí decir 'bueno, me alejo'”. Y cerró con otra reflexión que también resonó con fuerza: “Ya no quiero llegar más a ese nivel de estar tan destruida para decir 'no quiero que formes parte de mi vida’”.

Si bien en ningún momento dio nombres propios, sus palabras hoy vuelven a tomar protagonismo en medio del conflicto con Emilia Mernes. Las redes sociales, siempre atentas a cada detalle, no tardaron en vincular aquellas declaraciones con la situación actual, generando todo tipo de teorías entre los usuarios.

Por ahora, el silencio de ambas artistas mantiene el misterio. Sin embargo, entre gestos virtuales y frases que resurgen, la distancia parece cada vez más evidente y deja abierta la incógnita sobre si este enfrentamiento tendrá nuevos capítulos en el futuro.