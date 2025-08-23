Media Maratón de Buenos Aires 2025: cuándo y dónde serán los cortes de calles programados

Retiro de kits y acreditaciones: hoy en Expo Running 21K, Parque Sarmiento, de 10 a 18 horas.

Documentación necesaria: número de dorsal, código QR y documento de identidad.

Beneficios: estacionamiento gratuito sobre Figueroa Alcorta y uso sin costo de peajes porteños con código QR y Telepase.

Acceso a estacionamientos: entre las 5:30 y 6:45 del domingo.

Media Maratón de Buenos Aires 2025: los detalles para este domingo

El circuito cuenta con señalización cada kilómetro, controles de banderilleros, servicios médicos, ambulancias, sanitarios y guardarropas. La largada se organiza por sectores según el tiempo estimado de cada corredor y el tiempo máximo para completar la prueba es de tres horas.

Los puestos de hidratación estarán en los kilómetros 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 y 20. Al cruzar la meta, los corredores recibirán agua, bebida isotónica y frutas. La competencia es para mayores de 18 años y excluye menores, handbikes y otros dispositivos de transporte asistido.

El evento se organiza siguiendo las normas de World Athletics y forma parte del Calendario Internacional Label Race. Los tiempos oficiales se publicarán a partir del 25 de agosto.

Entre los participantes internacionales sobresalen el ugandés Jacob Kiplimo, actual récord mundial, los etíopes Seifu Tura Abdiwak y Haftu Teklu Asefa, y los kenianos Emmanuel Wafula, Weldon Kipkirui Langat y Levy Kibet Chematot.

En la elite sudamericana destacan las argentinas Florencia Borelli y Daiana Ocampo, junto con atletas de Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, México, Ecuador y Chile. En la categoría femenina internacional también participará la keniana Catherine Reline Amanang’ole, acompañada de corredoras de Kenia y Etiopía.