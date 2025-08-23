En vivo Radio La Red
Maratón
Buenos Aires
CABA

Media Maratón de Buenos Aires 2025: cuándo y dónde serán los cortes de calles programados

Este domingo 24 de agosto, la clásica Media Maratón de Buenos Aires reunirá a 27 mil participantes. Desde el sábado comienzan los cortes de calles y avenidas en distintos barrios de la ciudad, que se intensificarán durante la competencia.

Este domingo

Este domingo, la Media Maratón de Buenos Aires reunirá a 27 mil participantes.

Este domingo, a partir de las 8, se realizará una nueva edición de la Media Maratón de Buenos Aires, la prueba de 21 kilómetros más multitudinaria de Latinoamérica, con unos 27.000 corredores confirmados. La largada será en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las autoridades porteñas dispusieron un esquema de cortes de calles para garantizar la seguridad del evento.

Leé también Cómo mejorar la salud: cuáles son los ejercicios más efectivos para prevenir lesiones
Ejercicios clave para fortalecer tendones y evitar lesiones en tus entrenamientos.

Cortes principales

  • Sábado 23 de agosto: cierre total de Av. Presidente Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Julio Argentino Roca, desde las 14 hasta las 16 horas del domingo.

  • Domingo 24 de agosto: cierre total de las salidas de Av. Dorrego y Av. Sarmiento de la autopista Illia, sentido centro, entre las 5 y las 12 horas.

  • De 8 a 12: cortes totales, momentáneos y sucesivos en Av. Figueroa Alcorta, avenida del Libertador, Carlos Pellegrini, Corrientes, Leandro N. Alem Sur (sin afectar carriles de Metrobús), Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Bernardo de Irigoyen, Belgrano, Julio A. Roca, Hipólito Yrigoyen, Paseo Colón Sur (sin afectar Metrobús), Independencia, 9 de Julio (sentido norte, sin afectar Metrobús), Arroyo, Carlos Pellegrini y Sarmiento, además de cierres momentáneos en calles transversales según el paso de los corredores.

cortes-maraton-caba

Información práctica para los participantes

  • Retiro de kits y acreditaciones: hoy en Expo Running 21K, Parque Sarmiento, de 10 a 18 horas.

  • Documentación necesaria: número de dorsal, código QR y documento de identidad.

  • Beneficios: estacionamiento gratuito sobre Figueroa Alcorta y uso sin costo de peajes porteños con código QR y Telepase.

  • Acceso a estacionamientos: entre las 5:30 y 6:45 del domingo.

Media Maratón de Buenos Aires 2025: los detalles para este domingo

maraton-buenos-aires

El circuito cuenta con señalización cada kilómetro, controles de banderilleros, servicios médicos, ambulancias, sanitarios y guardarropas. La largada se organiza por sectores según el tiempo estimado de cada corredor y el tiempo máximo para completar la prueba es de tres horas.

Los puestos de hidratación estarán en los kilómetros 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 y 20. Al cruzar la meta, los corredores recibirán agua, bebida isotónica y frutas. La competencia es para mayores de 18 años y excluye menores, handbikes y otros dispositivos de transporte asistido.

El evento se organiza siguiendo las normas de World Athletics y forma parte del Calendario Internacional Label Race. Los tiempos oficiales se publicarán a partir del 25 de agosto.

Entre los participantes internacionales sobresalen el ugandés Jacob Kiplimo, actual récord mundial, los etíopes Seifu Tura Abdiwak y Haftu Teklu Asefa, y los kenianos Emmanuel Wafula, Weldon Kipkirui Langat y Levy Kibet Chematot.

En la elite sudamericana destacan las argentinas Florencia Borelli y Daiana Ocampo, junto con atletas de Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, México, Ecuador y Chile. En la categoría femenina internacional también participará la keniana Catherine Reline Amanang’ole, acompañada de corredoras de Kenia y Etiopía.

