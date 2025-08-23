A24.com

El día que el cuerpo de Martín Bossi le mandó una señal y decidió poner un límite: "Me excedí..."

Martín Bossi reflexionó sobre cómo aprendió a escuchar las señales que muchas veces ignoramos y la importancia de detenerse a tiempo antes de que el agotamiento afecte tanto al cuerpo como a la mente.

23 ago 2025, 16:44
El día que el cuerpo de Martín Bossi le mandó una señal y decidió poner un límite: "Me excedí..."

Martín Bossi es uno de los artistas más importantes de nuestro país, multifacético, con enorme versatilidad sobre el escenario y una gran dedicación a su trabajo. A lo largo de su trayectoria demostró que puede brillar en distintos géneros -desde la imitación y el humor hasta el teatro y el musical-, siempre con una entrega total.

Sin embargo, las exigencias propias de su carrera, que incluyen un ritmo intenso de funciones, giras y ensayos desde sus inicios en la década del 2000, lo llevaron a replantearse hábitos y aprender a escuchar su cuerpo, mostrando que incluso los más activos deben, en algún momento, frenar para cuidar su bienestar físico y mental.

El momento cúlmine llegó cuando debió someterse a dos operaciones en las cuerdas vocales, que lo dejaron sin poder cantar durante un largo período, y de los cuales habló hace apenas una semana en La Noche de Mirtha (El Trece). Previamente, en 2021, había sufrido un ataque de alergia que también lo dejó sin voz por completo y lo obligó a suspender el show en Paysandú, Uruguay.

El 23 de agosto, en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez) Bossi recordó que esos momentos fueron claras señales que tuvo que escuchar. "Creo que el cuerpo me dijo basta después de 25 años de no parar. Me excedí de amor a mi trabajo, usé la misma disciplina que tengo para recuperarme porque no tener la voz para mí era un gran determinante y no sabría cómo seguir", señaló el artista.

Sin embargo, actualmente, Bossi protagoniza de jueves a domingo La cena de los tontos junto a un gran elenco: Laurita Fernández y Gustavo Bermudez.

El imprevisto que obligó a Martín Bossi a dejar su función en Paysandú en 2021

En 2021, durante su gira Comedy Tour, Martín Bossi se encontraba presentándose en Paysandú, Uruguay, cuando un inesperado brote alérgico lo obligó a interrumpir el espectáculo.

Bossi explicó a TN los motivos detrás de su inesperada salida del escenario en el país vecino: “Soy re alérgico al polen, canté un poquito y lamentablemente no pude seguir. Son 3 meses de estar afuera de mi casa. Hicimos más de 40 o 50 funciones, una locura con más de 50 mil personas. Eso pesa, y el cansancio me ganó. Tuve una alergia fuerte que se me fue al pecho y no pude hablar”.

De todos modos, aclaró que no sufrió ningún tipo de descompensación como se había rumoreado, sino que simplemente se quedó sin voz debido a una intensa reacción alérgica, por lo que pidió disculpas a los espectadores antes de retirarse del escenario. “Básicamente es que soy un ser humano, como todos lo que salen a laburar, uno se enferma... Fue una alergia y me pegó en las cuerdas vocales, una alergia y no pude laburar”, repitió el humorista.

Por su parte, su productor y amigo Ezequiel Corbo confirmó lo ocurrido y explicó que el artista estaba afectado por una “alergia tremenda, que lo hizo quedar sin voz, se asustó y le bajó la presión”. Debido a esto, la función tuvo que suspenderse apenas cinco minutos después de haber comenzado.

     

 

