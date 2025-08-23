El día que el cuerpo de Martín Bossi le mandó una señal y decidió poner un límite: "Me excedí..."

WhatsApp Image 2025-08-23 at 16.28.26

Sin embargo, actualmente, Bossi protagoniza de jueves a domingo La cena de los tontos junto a un gran elenco: Laurita Fernández y Gustavo Bermudez.

El imprevisto que obligó a Martín Bossi a dejar su función en Paysandú en 2021

En 2021, durante su gira Comedy Tour, Martín Bossi se encontraba presentándose en Paysandú, Uruguay, cuando un inesperado brote alérgico lo obligó a interrumpir el espectáculo.

Bossi explicó a TN los motivos detrás de su inesperada salida del escenario en el país vecino: “Soy re alérgico al polen, canté un poquito y lamentablemente no pude seguir. Son 3 meses de estar afuera de mi casa. Hicimos más de 40 o 50 funciones, una locura con más de 50 mil personas. Eso pesa, y el cansancio me ganó. Tuve una alergia fuerte que se me fue al pecho y no pude hablar”.

De todos modos, aclaró que no sufrió ningún tipo de descompensación como se había rumoreado, sino que simplemente se quedó sin voz debido a una intensa reacción alérgica, por lo que pidió disculpas a los espectadores antes de retirarse del escenario. “Básicamente es que soy un ser humano, como todos lo que salen a laburar, uno se enferma... Fue una alergia y me pegó en las cuerdas vocales, una alergia y no pude laburar”, repitió el humorista.

Por su parte, su productor y amigo Ezequiel Corbo confirmó lo ocurrido y explicó que el artista estaba afectado por una “alergia tremenda, que lo hizo quedar sin voz, se asustó y le bajó la presión”. Debido a esto, la función tuvo que suspenderse apenas cinco minutos después de haber comenzado.