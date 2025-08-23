La emotiva reflexión de Jimena Barón ante la primera salida de su hijo Momo con sus amigos: "La vida tiene..."

Sin duda, Jimena Barón vive uno momentos de los más felices de su vida tras el nacimiento de Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro, quienes junto a Momo Osvaldo, su primer hijo, completan hoy la familia con la que tanto soñaba.
Jimena Barón compartió emocionada en sus redes sociales el trascendental momento de su hijo de 11 años y no dejó de agradecerle el apoyo incondicional a su pareja Matías Palleiro, quien la ayuda a criarlo.
Claro que mientras Arturo revolucionó la casa como el nuevo integrante de la casa que es, Morrison a sus 11 años ya es todo un preadolescente que comienza de a poco a desplegar sus alas, lo que en las últimas horas generó la más emotiva reflexión por parte de la actriz y también cantante.
Ocurre que Momo tuvo su primera salida con amigos, sin padres de por medio, lo que sin duda fue todo un acontecimiento familiar. Lo cierto es que a raíz de esta situación, empezó a prepararse desde bien temprano, a las cinco de la tarde, y como de costumbre Jimena grabó el paso a paso de su hijo. “Primera vez en la vida que Momo se baña por motu proprio, pues tiene una JODA”, aclaró Barón en el video que compartió en sus Instagram Stories.
Allí pudo verse la emoción del preadolescente, quien preguntaba todo el tiempo la hora, ansioso por concretar su primera salida sin mamá. Claro que al percatarse de que Jimena lo estaba grabando no dejó de reaccionar. “Quiero tener este momento grabado hijo. Estoy emocionada, te prometo que no te voy a hacer pasar cringe en el colegio, pero acá dejame ser“, le pidió entonces Jimena tan o más ansiosa que él.
Así, ya durante la noche Barón compartió otro video acostada en la cama, con Arturo a su lado alimentándose, en el que hizo saber que estaba "esperando que termine la fiesta uno, mientras toma teta el otro". Y si bien se la notó feliz por su primogénito, también hizo saber su mayor temor: que llegue Momo y no le cuente nada sobre su experiencia.
Claro que todo temor quedó de lado tras el regreso de Morrison junto a Matías, la pareja de Jimena que lo fue a buscar por supuesto, y con un combo de hamburguesa y papas fritas charló largo y tendido sobre cómo se sintió salir solo con sus amigos.
Fue así que tras ello, Jimena Barón no dudó en compartir en sus redes sociales una más que emotiva reflexión sobre la felicidad que genera en una madre el crecimiento de los hijos . “No voy a andar contando sobre la noche de Momito, pues [es] su intimidad”, comenzó escribiendo sobre una postal de la mesa de la cocina con la comida de su hijo.
Al tiempo que agregó claramente movilizada: “Cuando llegó me pidió que le haga compañía en la cocina mientras comía la hamburguesa que le compró Matías. Me charló muy entusiasmado mientras Arturo tomaba teta y yo, a pesar de escuchar con atención, no podía dejar de pensar en paralelo cómo pasa la vida y cómo este pibe que fue hace tan poco mi bebito ahora está tan grande y va a seguir creciendo y volando”.
Fue allí que sentenció a modo de reflexión que “la vida tiene cosas hermosas, pero nada es más hermoso que ver crecer bien a los hijos”. En tanto, en un siguiente posteo dejó un tierno y amoroso mensaje de agradecimiento a su actual pareja y papá del pequeño Arturo. Con una foto de Matías Palleiro acariciando a Torino, el gato de la familia, expresó: “Y mi Q bombón, que lo fue a buscar re tarde y le compró comida y tampoco me contó toda la charla de hombres que tuvieron”.
“Todo me da un orgullo y una emoción. Momo tiene tremendo ejemplo de hombre y yo puedo descansar un poco en eso. Soy muy afortunada”, concluyó esta mañana la intérprete de "La Araña" y "La Cobra", entre otros hits, a pura reflexión repleta de amor y felicidad.