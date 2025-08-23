La emotiva reflexión de Jimena Barón ante la primera salida de su hijo Momo con sus amigos: "La vida tiene..."

Así, ya durante la noche Barón compartió otro video acostada en la cama, con Arturo a su lado alimentándose, en el que hizo saber que estaba "esperando que termine la fiesta uno, mientras toma teta el otro". Y si bien se la notó feliz por su primogénito, también hizo saber su mayor temor: que llegue Momo y no le cuente nada sobre su experiencia.

Jimena Barón - primera salida de Momo

Los reflexivos posteos de Jimena Barón tras la primera salida adolescente de su hijo Momo

Claro que todo temor quedó de lado tras el regreso de Morrison junto a Matías, la pareja de Jimena que lo fue a buscar por supuesto, y con un combo de hamburguesa y papas fritas charló largo y tendido sobre cómo se sintió salir solo con sus amigos.

Fue así que tras ello, Jimena Barón no dudó en compartir en sus redes sociales una más que emotiva reflexión sobre la felicidad que genera en una madre el crecimiento de los hijos . “No voy a andar contando sobre la noche de Momito, pues [es] su intimidad”, comenzó escribiendo sobre una postal de la mesa de la cocina con la comida de su hijo.

Al tiempo que agregó claramente movilizada: “Cuando llegó me pidió que le haga compañía en la cocina mientras comía la hamburguesa que le compró Matías. Me charló muy entusiasmado mientras Arturo tomaba teta y yo, a pesar de escuchar con atención, no podía dejar de pensar en paralelo cómo pasa la vida y cómo este pibe que fue hace tan poco mi bebito ahora está tan grande y va a seguir creciendo y volando”.

IG - reflexión Jimena Barón tras la primera salida de Momo

Fue allí que sentenció a modo de reflexión que “la vida tiene cosas hermosas, pero nada es más hermoso que ver crecer bien a los hijos”. En tanto, en un siguiente posteo dejó un tierno y amoroso mensaje de agradecimiento a su actual pareja y papá del pequeño Arturo. Con una foto de Matías Palleiro acariciando a Torino, el gato de la familia, expresó: “Y mi Q bombón, que lo fue a buscar re tarde y le compró comida y tampoco me contó toda la charla de hombres que tuvieron”.

“Todo me da un orgullo y una emoción. Momo tiene tremendo ejemplo de hombre y yo puedo descansar un poco en eso. Soy muy afortunada”, concluyó esta mañana la intérprete de "La Araña" y "La Cobra", entre otros hits, a pura reflexión repleta de amor y felicidad.