Presuntas coimas en ANDIS: cual fue la reacción de la oposición por el caso

jorge-taiana-20210809-1215525.webp El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana.

Para Taiana, este caso “anticipa el desencantamiento” de gran parte del electorado con Milei, y asegura que el deterioro en la imagen del Gobierno se acelerará antes de las elecciones.

López Murphy: “Puede afectar la gobernabilidad y los mercados”

Otro de los dirigentes que se sumó a las críticas fue el economista y exministro Ricardo López Murphy, quien advirtió que el escándalo podría tener consecuencias graves tanto a nivel institucional como económico. “El caso Spagnuolo puede perjudicar la gobernabilidad de Milei y los mercados”, afirmó en una entrevista con CNN Radio.

ricardo-lopez-murphyjpeg-1.webp El economista y exministro Ricardo López Murphy.

López Murphy exigió transparencia total en la investigación y pidió que el Congreso cumpla su rol de control político: “Todos somos iguales ante la ley. Acá no debe haber intocables”. Propuso que todos los funcionarios implicados entreguen sus dispositivos personales y comparezcan ante el Congreso para esclarecer el caso.

Ocaña: “Una estafa a la confianza de los argentinos”

Desde Confianza Pública, Graciela Ocaña fue una de las voces más duras. Exministra de Salud y extitular del PAMI, definió el escándalo como “una estafa a la confianza de los argentinos con Milei”. En diálogo con Radio Rivadavia, denunció que el Gobierno “vetó una ley para mejorar los ingresos de enfermeros, pero sí tenía plata para pagar coimas”.

graciela-ocaña-gasoducto-nestor-kirchner.jpg Graciela Ocaña fue una de las voces más duras.

Además, sostuvo que el silencio del Ejecutivo es alarmante: “No rebaten nada, no niegan nada. Spagnuolo contó lo que pasaba e incumplió con su deber de denunciar. Pero al que él acusa lo echan, lo que le da verosimilitud a sus dichos. Y eso, si lo habló con el propio Presidente y no se hizo nada, podría ser causal de juicio político”.

Carlos Bianco: “Podría ser el gobierno más corrupto de la historia”

Durante un acto en Esteban Echeverría, Carlos Bianco, jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, vinculó el caso ANDIS con una serie de episodios similares que comprometen al oficialismo: “Tenemos la criptoestafa, denuncias en Anses y PAMI, y ahora esto. Puede ser que estemos ante el gobierno más corrupto de la historia”.

Bianco hizo hincapié en que las escuchas y los allanamientos revelan un entramado de corrupción “gravísimo” que deberá ser investigado a fondo por la Justicia.

Embed Presidente @JMilei, en las últimas horas se han producido graves revelaciones sobre supuestos hechos de corrupción con los fondos de la ANDIS, fondos que deberían tener un sólo y único destino: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La información señala… — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) August 22, 2025

Natalia de la Sota: “El Presidente debe dar explicaciones”

La candidata a diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, utilizó la red social X para exigir una respuesta directa al Presidente. “Se han producido graves revelaciones sobre supuestos hechos de corrupción con los fondos de la ANDIS, que deberían tener un único destino: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Es su responsabilidad dar explicaciones”, escribió.

De la Sota subrayó que, dada la cercanía entre los implicados y el entorno presidencial, el Gobierno no puede guardar silencio ni minimizar el impacto de la denuncia.

Ferraro: “Un patrón de conductas que se repite”

El presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, fue más allá e interpretó que este nuevo escándalo se enmarca dentro de una lógica más amplia. En declaraciones a Radio Mitre afirmó: “Vemos un patrón de conductas que se repite. Desde el audio de Spagnuolo hasta lo que sucede en distintas reparticiones del PAMI, pasando por el caso Libra”.

Para Ferraro, se trata de una forma de operar que contradice el discurso ético y moral del gobierno libertario, y que podría tener consecuencias políticas y judiciales si no se frena a tiempo.