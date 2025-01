Meghan Markle estrenará un programa en Netflix: la serie que revela detalles sobre su estilo de vida.

Una serie que mezcla autenticidad y elegancia en Netflix

With Love, Meghan no es un programa de estilo de vida convencional. En el tráiler que compartió la duquesa, se puede observar a Meghan inmersa en actividades cotidianas que reflejan su amor por la cocina, la jardinería y la decoración. Entre las imágenes promocionales, destaca una secuencia en la que cocina en una hermosa cocina de estilo californiano, selecciona flores en una tienda local, cuida una colmena y recibe a sus amigos en un ambiente íntimo y acogedor.

Meghan Markle 2.jpg

Sin embargo, según publicó el Daily Mail, la cocina mostrada en la serie no pertenece a su mansión en Montecito, California, sino a otra propiedad cercana. Esta casa, valorada en casi cinco millones de euros, se encuentra en una urbanización privada y pertenece a la influyente familia Cipolla, reconocida en la Riviera Americana por su filantropía y conexiones sociales.

El tráiler también da visibilidad a un elenco de invitados que incluye tanto amigos cercanos como figuras reconocidas: la actriz Mindy Kaling, la fotógrafa Tracey Robbins, su compañera de reparto en Suits, Abigail Spencer, y chefs como Roy Choi, Ramón Velázquez y Alice Waters. Incluso el príncipe Harry hace una breve aparición en el programa, mostrando el lado más personal y familiar de la pareja.

Embed

Meghan Markle y la vuelta a sus raíces con un toque moderno

Este proyecto es particularmente significativo porque supone una vuelta a los intereses que Meghan cultivaba antes de su matrimonio con el príncipe Harry. En los años previos a su incorporación a la familia real británica, Meghan gestionaba un blog de estilo de vida llamado The Tig, donde escribía sobre gastronomía, viajes y bienestar.

Netflix, por su parte, ha definido el programa como “una serie inspiradora que reinventa el género de los programas de estilo de vida, combinando instrucciones prácticas y conversaciones sinceras con amigos, nuevos y viejos”. Según el comunicado enviado a la revista People, la serie destaca por su enfoque accesible y positivo:

“Meghan comparte consejos y trucos personales, prefiere la diversión a la perfección y destaca lo fácil que puede ser crear belleza, incluso en lo inesperado”.

Meghan Markle 3.jpg

Su vínculo con Netflix y otros proyectos

El lanzamiento de esta serie refuerza la colaboración entre los Sussex y Netflix. Este es el segundo proyecto destacado de Meghan en solitario para la plataforma, después del estreno en diciembre de POLO, una docuserie de cinco capítulos que explora el mundo del polo desde una perspectiva única.

La conexión de la pareja con Netflix se remonta a su debut en 2022, cuando presentaron un documental más personal que abordaba su historia de amor y los desafíos que enfrentaron al alejarse de la familia real británica.

Además de esta colaboración, Meghan ha diversificado sus intereses empresariales con el lanzamiento de su marca de estilo de vida, American Riviera Orchard. Esta empresa ofrece productos de menaje, libros de recetas y artículos relacionados con el universo del hogar, reflejando su enfoque en la calidad y la creatividad.

Meghan Markle 4.jpg

Netflix y un programa con potencial para marcar tendencia

El estreno de With Love, Meghan no solo posiciona a la duquesa de Sussex como una figura relevante en el ámbito del entretenimiento, sino que también refuerza su mensaje de autenticidad, cercanía y creatividad. La serie promete destacar no solo por la presencia de Meghan, sino también por su capacidad de conectar con el público en un nivel personal, mostrando que la belleza puede encontrarse incluso en los detalles más simples de la vida cotidiana.

Con esta nueva etapa, Meghan Markle demuestra que sigue siendo una figura versátil y comprometida, capaz de reinventarse y conectar con sus raíces mientras comparte su pasión por inspirar a los demás.